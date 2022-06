Terminal List: Il trailer ufficiale della serie d'azione di Prime Video con Chris Pratt

News Serie TV

Arriva il 1 luglio su Prime Video Terminal List, il thriller cospirativo con protagonista Chris Pratt, basato su un romanzo di Jack Carr e diretto da Antoine Fuqua. Ecco il trailer ufficiale in italiano della serie.

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale in italiano di Terminal List, attesissimo thriller con la star di Guardiani della Galassia e Jurassic World Chris Pratt nei panni di un Navy SEAL coinvolto in una letale cospirazione. In streaming con tutti gli episodi dal 1° luglio, la serie si basa sull'omonimo bestseller di Jack Carr e, ciliegina sulla torta, è diretta dall'affermato Antoine Fuqua (Southpaw: L'ultima sfida, The Equalizer: Il vendicatore).





Terminal List: La trama e il resto del cast

Scritta da David DiGilio (Traveler), Terminal List segue la storia di James Reece (Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy SEAL viene tesa un'imboscata durante un'operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell'evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, mano a mano che emergono nuove prove, scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

La serie è l'ultima iniziativa di Amazon in un filone, quello dei drama d'azione, che grande successo sta riscuotendo tra gli abbonati di Prime Video. Segue Tom Clancy's Jack Ryan con John Krasinski, confermata per altre due stagioni, e la recente Reacher con Alan Ritchson, rinnovata per un secondo ciclo di episodi. Il resto del cast include Taylor Kitsch (True Detective) e Jai Courtney (Suicide Squad) nei ruoli di un ex Navy SEAL amico di James e di un milionario nel mirino del protagonista. Si aggiungono tra gli altri Constance Wu (Fresh Off the Boat), Jeanne Tripplehorn (Big Love), Riley Keough (The Girlfriend Experience), Patrick Schwarzenegger, J.D. Pardo (Mayans M.C.), LaMonica Garrett (1883) e Warren Kole (Yellowjackets).