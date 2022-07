Terminal List: Da oggi su Prime Video l'action thriller con Chris Pratt, ecco di cosa parla

News Serie TV

La nuova serie è disponibile in streaming con tutti gli episodi della prima stagione.

Dopo il successo della serie Reacher, thriller d'azione basato sul famoso personaggio creato dalla penna di Lee Child, Prime Video porta in tv un'altra serie molto simile intitolata Terminal List, disponibile in streaming da oggi venerdì 1° luglio con tutti gli episodi, anch'essa ispirata dalle vicende di un amato personaggio letterario, protagonista di una serie di romanzi scritta da Jack Carr. Stiamo parlando del Navy SEAL James Reece, il quale, dopo aver visto sterminato il proprio plotone in un'imboscata in Siria, torna in patria solo per scoprire che il massacro potrebbe non essere stato ad opera di terroristi, quanto invece una mossa parte di un complotto molto più grande e interno agli Stati Uniti. La ricerca di verità - e di vendetta - porterà Reece a mettere nuovamente a rischio la propria vita. "I diritti del romanzo erano stati acquistati ancora prima che uscisse nelle librerie", afferma Jack Carr. "Dopo che il pilot era stato realizzato e Amazon ha vinto la battaglia per accaparrarsi la serie, una decina di sceneggiatori sono saliti a bordo e hanno diviso il libro in episodi. È stato un processo costruttivo ed emozionante. Le sceneggiature sono state poi sistemate secondo le necessità delle situazioni che si presentavano in fase di produzione, oppure venivano modificate inserendo alcune idee degli attori, i quali hanno reso più personali i rispettivi ruoli".

Il cast stellare di Terminal List

Terminal List possiede un cast artistico degno delle grandi produzioni: protagonista assoluto della serie è Chris Pratt, che per Prime Video ha realizzato già il film di fantascienza La guerra di domani, rivelatosi un enorme successo in streaming. Di fianco a lui troviamo attori affermati come Riley Keough, Constance Wu e Taylor Kitsch, mentre il primo episodio è diretto dall'esperto del genere Antoine Fuqua (il quale aveva già collaborato con Pratt nel remake de I magnifici sette). Carr non avrebbe potuto essere più felice di tale squadra di artisti: "Mentre scrivevo The Terminal List c'era un solo attore che vedevo nella mia mente come perfetto per il ruolo di James Reece, ed era proprio Chris Pratt. Non lo conoscevo di persona, ho scoperto soltanto dopo che è una persona fantastica, completamente con i piedi per terra. È venuto nello Utah soltanto per conoscermi, abbiamo passato cinque giorni insieme a parlare del personaggio ed è stata un'esperienza magnifica. E tra i registi di action che ammiro particolarmente c'è Antoine Fuqua. Ho amato ad esempio la tensione tra i personaggi presenti in Training Day e Brooklyn's Finest. Era proprio quello di cui Terminal List aveva bisogno".

Terminal List : Trailer ITA: Terminal List: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Prime Video - HD

Le differenze con il romanzo

Rispetto al testo di partenza la serie propone delle variazioni che non ne hanno comunque snaturato l'essenza, come spiega lo stesso romanziere: "Ci sono stati dei cambiamenti, alcuni anche drastici, dal momento che ad Amazon erano piuttosto nervosi riguardo un paio di momenti che contengono violenza abbastanza esplicita. Alla fine abbiamo sviluppato delle strategie di narrazione e messa in scena capaci di mettere d'accordo tutti".

Cosa ha impressionato maggiormente Carr riguardo la versione seriale della sua storia? "Ho amato lo scivolamento verso il thriller psicologico, mentre sento che il romanzo era maggiormente incentrato sull'elemento della vendetta", spiega lo scittore. "Questo ha creato un qualcosa di unico, basandoci sul fatto che nel primo episodio vediamo come Reece non possa fare affidamento sulla propria memoria, sui propri ricordi. Tutti gli elementi che si distanziano dal romanzo sono perfettamente architettati per una serie tv. Ci saranno molte sorprese per i fan del libro! Ma il cuore, l'anima viscerale del mio testo, sono stati rispettati. Sono stato molto fortunato che Chris, Antoine e lo showrunner David DiGilio abbiano voluto coinvolgermi personalmente fin dall'inizio. Ho imparato molto durante il processo di pre-produzione e riprese".