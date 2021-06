Tenebre e ossa rinnovata per una seconda stagione: Il video-messaggio del cast

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi di Leigh Bardugo è stata vista da 55 milioni di account.

La Geeked Week di Netflix è iniziata con una nota alta: Tenebre e ossa, la serie fantasy basata sugli amati romanzi del Grishaverse scritti da Leigh Bardugo, continuerà con un secondo ciclo di episodi. Ad annunciarlo è stato il cast, in un video messaggio diffuso durante l'evento internazionale virtuale in corso sui canali ufficiali della piattaforma streaming fino all'11 giugno.

Tenebre e ossa: I numeri e le dichiarazioni

Il rinnovo di Tenebre e ossa per una seconda stagione segue i buoni numeri del ciclo inaugurale, secondo Netflix 55 milioni di account coinvolti durante i primi 28 giorni di disponibilità. Inoltre, la serie è entrata nella Top 10 della piattaforma in 93 paesi in tutto il mondo e ha raggiunto il primo posto in 79 di questi. "Sono onorato ed entusiasta di tornare nel Grishaverse e di continuare le storie di questi personaggi accattivanti", ha commentato lo showrunner Eric Heisserer.

Bardugo, che dà il suo contributo come produttrice esecutiva, ha aggiunto: "Scrivo per il Grishaverse da quasi 10 anni, quindi sono felicissima di poter continuare quest'avventura. Ci sono così tanti posti che siamo riusciti a malapena a visitare e non vedo l'ora di presentare al nostro pubblico gli altri santi, soldati, delinquenti, ladri, principi e corsari che rendono questo mondo così divertente da esplorare".