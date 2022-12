Tenebre e ossa: La stagione 2 ha finalmente una data! In più, 9 nuove foto

News Serie TV

La serie fantasy basata sui romanzi di Leigh Bardugo tornerà su Netflix a marzo.

C'è una data da cerchiare nel calendario, finalmente. Netflix ha annunciato che l'attesa seconda stagione della serie fantasy Tenebre e ossa, adattamento dei fortunati romanzi di Leigh Bardugo, sarà disponibile dal 16 marzo. Non è tutto. Il servizio streaming ha diffuso diverse foto ufficiali, incluse un paio con i beniamini dei fan Alina e Mal e un'altra con il cattivo della storia, il Generale Kirigan.

Tenebre e ossa 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Con Daegan Fryklind, che ha scritto due episodi del ciclo inaugurale (incluso il finale), ora accanto a Eric Heisserer nel ruolo di showrunner, la seconda stagione di Tenebre e ossa vedrà il destino di Alina (Jessie Mei Lei) e Mal (Archie Renaux) ancora in bilico mentre il pericolo per loro e per tutti è lontano dall'essere scongiurato dopo aver visto il Generale Kirigan (Ben Barnes) riemergere dalla Faglia d'ombra, con ancora più poteri di prima.

Un faro di speranza per alcuni e una sospetta traditrice per altri, Alina è determinata ad abbattere la faglia e salvare Ravka dalla rovina. Tuttavia, questa volta il Generale Kirigan è sostenuto da un nuovo, terrificante esercito di mostri-ombra apparentemente indistruttibili, nonché da nuove e temibili reclute Grisha. Per avere una possibilità contro L'Oscuro, Alina e Mal devono radunare i loro nuovi potenti alleati e iniziare un viaggio attraverso il continente alla ricerca di due creature mitiche in grado di accrescere i poteri di lei.

Le nuove aggiunte al cast

La stagione 2 introdurrà diversi nuovi personaggi. Jack Wolfe (The Witcher) interpreterà Wylan Hendriks, meglio conosciuto come Wylan Van Eck, un membro dei Sei di Corvi che sta usando il nome da nubile di sua madre mentre si nasconde nel Barrel. Patrick Gibson (The OA) sarà Nikolai Lantsov, il figlio del Re di Ravkan Alexander III con una sua flotta privata. Tamar Kir-Bataar, il personaggio affidato a Anna Leong Brophy (Last Tango in Halifax), è una spaccacuore e amica intima di Alina. Lewis Tan (Wu Assassins) vestirà i panni di Tolya Yul-Bataar, il fratello gemello di Tamar, anche lui un Grisha. Tommy Rodger (L'alienista) impersonerà Jordie Rietveld, il fratello di Kaz Brekker. Rhoda Ofori-Attah (Sex Education) vestirà i panni di Aditi Hilli, la madre di Jesper Fahey, molto legata a suo figlio, al quale ha insegnato molte cose, anche come sparare. Alistair Nwachukwu interpreterà Adrik Zhabin, il fratello minore di Nadia. Infine, Tumi Fani-Kayode e Seamus O'Hara saranno rispettivamente Miradi e Halsov, due personaggi che non esistono nei libri e che sono stati creati appositamente per la serie.