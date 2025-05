Tenebre e ossa, Jessie Mei Li affronta la cancellazione e il possibile ritorno del Grishaverse

News Serie TV

Jessie Mei Li ha interpretato Alina Starkov in Tenebre e ossa, serie tv cancellata da Netflix tempo fa ma che ha avuto un'importanza inestimabile agli occhi dell'attrice, che non direbbe di no ad un possibile ritorno del Grishaverse.

Jessie Mei Li deve la sua popolarità a Tenebre e ossa, Serie TV tratta dall’omonima trilogia letteraria di Leigh Bardugo cancellata da Netflix e fermata alla seconda stagione. L’episodio finale, però, aveva suggerito una potenziale trama da affrontare in un successivo ciclo di episodi mai arrivato da parte del colosso streaming e, a distanza di anni da quella decisione, Jessie Mei Li ha rotto il silenzio raccontando il suo stato d’animo a riguardo.

Tenebre e ossa, Jessie Mei Li affronta la cancellazione: “È come se l’avessimo concluso in bellezza”

Tra i più importanti racconti del Grishaverse, Tenebre e ossa ha appassionato tantissimi lettori in tutto il mondo e spinto Netflix a realizzare una serie tv che mescolasse anche gli eventi narrati in Sei di Corvi. Protagonista principale è Alina Starkov, interpretata da Jessie Mei Li, diventata l’Evocatrice in un mondo sopraffatto dall’oscurità. In principio, Netflix non solo aveva previsto una terza stagione ma aveva in programma anche un altro spin-off basato proprio su Sei di Corvi. Le sceneggiature di entrambi erano già pronte all’uso, ma i progetti sono stati poi cestinati. Ai microfoni di The Hollywood Reporter, Jessie Mei Li ha espresso la sua gratitudine per Tenebre e ossa e come si sia “concluso in bellezza” nonostante tutto:

È stato un periodo semplicemente fantastico. È ovviamente devastante che sia stato cancellato, ma è anche come se lo avessimo concluso in bellezza. A volte questi spettacoli vanno avanti all'infinito. Abbiamo trascorso due degli anni più belli della mia vita. È stato bellissimo. E siamo ancora tutti molto uniti. È un finale migliore rispetto a quando la gente si chiede: "Come fa questa serie ad andare avanti?". Ma è frustrante perché sembrava che ci fosse ancora molto da raccontare. on avevo mai previsto che questa sarebbe stata la mia vita. Ho iniziato a recitare in modo un po' incerto, trovandomi nel posto giusto al momento giusto. E ovviamente è arrivato Tenebre e ossa. E non mentirò, l'ho trovato un po' opprimente, perché ero passata dall'essere solo Jessie Mei di Redhill [Surrey, Inghilterra] all'essere improvvisamente riconosciuta. Credo di averlo trovato inizialmente piuttosto... non ne ero davvero sicura. Pensavo, non so se faccia per me. Ma poi si sono presentate altre opportunità. E ho imparato sul lavoro. Non mi ero preparata molto. Avevo seguito un paio di corsi di recitazione e altre cose, ma non avevo molta esperienza. Ho imparato molto con Tenebre e ossa mentre ero sul set.

Anche se ad oggi Netflix non ha manifestato interesse nei confronti di una terza stagione di Tenebre e ossa, qualora cambiasse idea Jessie Mei Li sarebbe disponibile: “Tornare a Budapest con tutti i miei amici e divertirci un mondo? Lo farei subito. Sarebbe un sogno”.