Tenebre e ossa: Il primo trailer dell'imponente serie fantasy di Netflix basata sul bestseller internazionale

La prima stagione sarà disponibile in streaming dal 23 aprile.

Uno degli appuntamenti televisivi più attesi della primavera, Tenebre e ossa, la serie fantasy di Netflix basata su Grisha, la popolare saga scritta da Leigh Bardugo, nonché sulla successiva dilogia Six of Crows, si mostra finalmente in un maestoso primo trailer in attesa del debutto sulla piattaforma streaming il 23 aprile.





Tenebre e ossa: La trama e il cast

Creata da Eric Heisserer, per Netflix già dietro le quinte di Bird Box, Tenebre e ossa racconta di un mondo diviso in due da un'enorme barriera di oscurità perpetua, dove creature innaturali si nutrono di carne umana. La giovane soldatessa Alina Starkov (interpretata dall'attrice inglese Jessie Mei Li) scopre un potere che potrebbe finalmente liberare il suo paese. Ma mentre lotta per affinare le proprie abilità, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ladri, assassini e santi sono ora in guerra, e per sopravvivere ci vorrà più della magia. Con mostruose minacce che incombono, Alina deve rinunciare a tutto quello che ha imparato e unirsi a un esercito d'élite di soldati magici noto come Grisha.

Nella serie recitano anche Archie Renaux nel ruolo di Malyen Oretsev, l'amico d'infanzia di Alina; Freddy Carter (Free Rein) e Amita Suman (The Outpost) dei criminali Kaz Brekker e Inej Ghafa; Kit Young del giocatore d'azzardo e tiratore scelto Jesper Fahey, con gli altri due un membro della banda dei Sei di Corvi; e Ben Barnes (The Punisher) del generale Kirigan, il Darkling a capo dell'élite militare magica.