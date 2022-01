Tenebre e ossa 2 dà un volto a Wylan e ad altri tre personaggi

News Serie TV

Jack Wolfe, Patrick Gibson, Anna Leong Brophy e Lewis Tan si sono uniti al cast della serie fantasy di Netflix.

Con l'inizio delle riprese della stagione 2, Netflix agita i fan di Tenebre e ossa e del Grishaverse con l'annuncio di quattro aggiunte prominenti al cast dell'apprezzato adattamento dei romanzi fantasy di Leigh Bardugo, nonché della promozione di altri tre attori incontrati nel ciclo inaugurale.

Tenebre e ossa 2: Le nuove aggiunte al cast

Ad aver raggiunto il set della serie sono Jack Wolfe (The Witcher), Patrick Gibson (The OA), Anna Leong Brophy (Last Tango in Halifax) e Lewis Tan (Wu Assassins). Interpreteranno in quest'ordine Wylan Hendriks, meglio conosciuto come Wylan Van Eck, un membro dei Sei di Corvi che sta usando il nome da nubile di sua madre mentre si nasconde nel Barrel; Nikolai Lantsov, il figlio del Re di Ravkan Alexander III con una sua flotta privata; Tamar Kir-Bataar, una spaccacuore e amica intima di Alina; e Tolya Yul-Bataar, il fratello gemello di Tamar, anche lui un Grisha.

New season. New cast. We'll see you all in the shadows. pic.twitter.com/8B4AdhZrJE — Shadow And Bone (@shadowandbone_) January 13, 2022

Nel frattempo, Daisy Head riprenderà a tempo pieno il ruolo di Genya Safin, la sarta della Regina che ha cospirato con Kirigan per spiare Alina e avvelenare il Re. Inoltre, sono stati promossi a regolari anche Danielle Galligan e Calahan Skogman, interpreti della Grisha Nina Zenik e del Drüskelle Matthias Helvar, che abbiamo visto innamorarsi dopo essere naufragati, finché lei non lo ha tradito (per salvargli la vita) accusandolo di essere uno schiavista e facendolo mandare a Hellgate per il processo.