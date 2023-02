Teheran: Apple TV+ rinnova lo spy thriller per una terza stagione, Hugh Laurie si unisce al cast

News Serie TV

La nuova stagione dell'apprezzata serie nata dalla collaborazione del servizio di video in streaming con la rete israeliana Kan 11 è già in produzione.

Apple TV+ fa sapere che Teheran, il thriller di spionaggio vincitore di un International Emmy Award, è stato rinnovato per una terza stagione. Inoltre, l'ex star di Dr. House Hugh Laurie si è unito al cast e interpreterà un ruolo regolare nel prossimo ciclo di episodi.

La trama di Teheran

Teheran segue le vicende di Tamar (Niv Sultan), un'agente hacker del Mossad che si infiltra a Teheran sotto falsa identità. Dopo aver commesso un errore che l'ha portata a perdere i suoi più stretti alleati alla fine della seconda stagione, nella terza ritroviamo Tamar in cerca di un modo per reinventarsi e riconquistare il sostegno del Mossad, se vuole sopravvivere. Nella seconda stagione, arrivata in streaming la scorsa estate, ha recitato nell'apprezzata serie anche un'altra star di Hollywood, Glenn Close.

Il cast e il ruolo di Hugh Laurie

Laurie interpreterà Eric Peterson, un ispettore nucleare sudafricano; Laurie affiancherà Niv Sultan, che tornerà a vestire i panni dell'agente del Mossad Tamar Rabinyan, insieme ai protagonisti delle stagioni precedenti, Shaun Toub e Shila Ommi, e alle nuove aggiunte Sasson Gabai, Bahar Pars e Phoenix Raei.

Le dichiarazioni

"Teheran è un viaggio da brivido senza sosta che ha conquistato i fan di tutto il mondo", ha dichiarato Morgan Wandell, responsabile della programmazione internazionale di Apple TV+, tramite un comunicato. "Come gli spettatori di tutto il mondo, non vediamo l'ora che arrivi un'altra stagione da batticuore. Siamo così entusiasti di avere il brillante Hugh Laurie che si unisce a Niv e al cast incredibilmente talentuoso in una nuova storyline che ha tutte le caratteristiche per rendere questa stagione indimenticabile".

Foto Hugh Laurie: Michael Wilson per gentile concessione di Apple TV+