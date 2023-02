Ted Lasso torna in campo! Data e teaser trailer italiano della terza stagione

News Serie TV

La pluripremiata serie con Jason Sudeikis tornerà in streaming su Apple TV+ il mese prossimo: ecco i nuovi dettagli della trama.

L'AFC Richmond ha un nuovo campionato da giocare e l'appuntamento con la nostra squadra televisiva del cuore è più vicino di quanto potessimo aspettarci. Apple TV+ ha annunciato che la terza stagione di Ted Lasso, la comedy più premiata degli ultimi anni, arriverà in streaming mercoledì 15 marzo, anticipando quindi l'uscita a metà settimana rispetto al tradizionale venerdì. In seguito, tornerà con un nuovo episodio (di 12 in totale) ogni mercoledì. Per l'occasione, è stato diffuso anche il primo teaser trailer italiano della nuova stagione e sono stati svelati alcuni dettagli della trama.





Ted Lasso 3: La trama della terza stagione

Nella terza stagione di Ted Lasso il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell'opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come "ragazzo prodigio", è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.

Una comedy da record

Dopo il suo debutto su Apple TV+, Ted Lasso è diventata velocemente una comedy cult, guadagnandosi lodi da parte di pubblico e critica. La prima stagione è diventata la serie comedy esordiente più nominata agli Emmy nella storia, ottenendo i massimi premi. La seconda stagione ha battuto tutti i record diventando la serie comedy più premiata agli Emmy per il secondo anno consecutivo con quattro vittorie totali, tra cui i riconoscimenti come Miglior comedy, Miglior attore protagonista in una comedy (Jason Sudeikis), Miglior attore non protagonista in una comedy (Brett Goldstein) e Miglior regia per una comedy (MJ Delaney). Con le due vittorie consecutive nella categoria Miglior comedy, la serie si è unita alla schiera delle uniche altre sette serie comedy nella storia che hanno vinto il premio per le rispettive prime due stagioni (le altre sono Modern Family, 30 Rock, Frasier, Cuori senza età, Cin Cin, Arcibaldo e The Phil Silvers Show).

La terza stagione sarà l'ultima?

Ancora non sappiamo se Ted Lasso finirà o meno con la terza stagione, come inizialmente previsto da Jason Sudeikis. Nel nuovo teaser trailer e nei nuovi materiali promozionali (nella foto in alto vedete la key art di questa stagione) non si fa menzione del fatto che la terza sia l'ultima stagione. Goldstein, che è anche uno degli sceneggiatori dello show, aveva dichiarato che la stagione 3 sarebbe stata concepita come l'ultima. Ma il presidente e amministratore delegato del gruppo televisivo Warner Bros., Channing Dungey, ha recentemente fatto sapere, parlando con Deadline, che il nuovo ciclo di episodi ha un finale che consentirebbe di "aprire una porta" e "andare avanti", se si decidesse di estendere il franchise.