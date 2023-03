Ted Lasso: Il Presidente Biden incontra il cast della serie alla Casa Bianca, ecco perché

News Serie TV

Jason Sudeikis e altri attori della comedy di Apple TV+ saranno ospiti oggi presso la residenza del Presidente degli Stati Uniti per sensibilizzare il pubblico su un tema molto importante.

L'AFC Richmond vola a Washington. Oggi il cast di Ted Lasso, la serie premio Emmy da poco tornata su Apple TV+ con la terza stagione, incontrerà il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill Biden alla Casa Bianca. L'incontro, come ha fatto sapere Apple, è stato organizzato per parlare dell'"importanza della salute mentale come mezzo per promuovere il benessere generale".





Ted Lasso: L'incontro del cast alla casa Bianca con il Presidente Biden

Sulla sua pagina Twitter ufficiale, lo stesso Presidente Biden ieri ha annunciato la visita di Jason Sudeikis e degli altri membri del cast di Ted Lasso (tra cui Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein e Brendan Hunt) postando una foto del famigerato Studio Ovale con accanto la scritta "BELIEVE", la stessa che campeggia fuori dall'ufficio del coach Ted Lasso nello spogliatoio dell'AFC Richmond nello show. "'Ted Lasso ha ispirato il mondo attraverso i suoi discorsi universali sull'ottimismo, la gentilezza e la determinazione e la filosofia Lasso di 'credere'", ha aggiunto Apple anticipando questo speciale meeting. La Casa Bianca documenterà l'incontro e ne condividerà alcune clip sui suoi canali ufficiali.

La salute mentale tema centrale della serie e dell'agenda politica di Biden

La serie vincitrice di 11 premi Emmy, incentrata su un coach di football statunitense (Jason Sudeikis, anche co-creatore della serie) che si ritrova ad allenare una squadra di calcio inglese, ha affrontato il tema della salute mentale inserendolo direttamente nella trama. Il protagonista, infatti, si convince ad andare in terapia perché soffre di attacchi di panico. "Il tema della salute mentale era lì, è sempre stato lì. Ma è davvero venuto fuori solo sapendo dove erano diretti i personaggi e quanto sia importante lavorare su te stesso per aiutare la tua squadra. Le persone hanno reagito bene. Riceviamo ogni giorno messaggi da parte di persone che ci ringraziano per aver davvero aperto gli occhi su cosa significa andare in terapia e cosa significa per qualcuno anche solo parlare di queste cose e togliere lo stigma da qualsiasi forma di salute, che si tratti di nutrizione o salute mentale ed emotiva", aveva dichiarato Sudeikis in un'intervista a US Weekly nel 2021.

Anche l'amministrazione Biden ha inserito il tema della salute mentale tra quelli priortari nella sua agenda politica. Durante il suo discorso sullo stato dell'Unione nel 2022, il Presidente Biden ha esortato infatti gli Stati Uniti ad affrontare questo argomento. "Facciamo di più per la salute mentale, soprattutto per i nostri figli. Quando milioni di giovani stanno lottando contro il bullismo, la violenza, il trauma, dobbiamo loro un maggiore accesso all'assistenza sanitaria mentale nelle loro scuole", ha detto Biden.