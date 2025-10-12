Task: Su Sky e NOW la nuova serie crime thriller di HBO con Mark Ruffalo

News Serie TV

Dal creatore di Omicidio a Easttown, Brad Ingelsby, Task è una miniserie intensa con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey ambientata nella periferia operaia di Philadelphia: un gioco del gatto e del topo che parla di famiglia, sacrificio e perdono.

Dopo il successo di Omicidio a Easttown con Kate Winslet, lo sceneggiatore Brad Ingelsby torna a raccontare la sua Philadelphia con Task, miniserie HBO in sette episodi che debutta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW oggi, domenica 12 ottobre. Si tratta di un crime drama cupo e realistico che intreccia il topos della caccia all'uomo con un intenso dramma familiare. Gli ottimi protagonisti Mark Ruffalo (Povere creature!, I Know This Much Is True) e Tom Pelphrey (Ozark, Outer Range) incarnano due figure opposte ma speculari, unite dal desiderio di proteggere i propri cari. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le dichiarazioni più significative fatte dall'ideatore e dai protagonisti durante la conferenza stampa internazionale a cui abbiamo partecipato.

La trama di Task

Al centro della storia ci sono due uomini destinati a scontrarsi. Tom Brandis, interpretato da Mark Ruffalo, è un agente dell'FBI segnato da una tragedia personale che viene richiamato sul campo per guidare una task force incaricata di fermare una serie di rapine violente. Dall'altra parte c’è Robbie Prendergrast, a cui dà volto Tom Pelphrey, un netturbino e padre di famiglia che, nel tentativo disperato di garantire un futuro migliore ai suoi cari, si lascia trascinare in un pericoloso giro criminale, attirando l'attenzione delle forze dell’ordine e dei Dark Hearts, una spietata gang di motociclisti.

Diversamente da Omicidio a Easttown, questa serie non punta sulla ricerca di un assassino, bensì sulla tensione che si instaura tra i due protagonisti, in rotta di collisione inevitabile. Come ha spiegato Ingelsby: "Con Task non volevo ripetere lo schema del mistero. La vera tensione è sapere che i personaggi finiranno per scontrarsi, e temere cosa accadrà quando succederà".

Il cast e i personaggi

Oltre a Mark Ruffalo e a Tom Pelphrey, il cast include anche Emilia Jones (CODA - I segni del cuore, Locke & Key) nei panni di Maeve, la giovane nipote di Robbie che si ritrova a fare da adulta responsabile in una famiglia segnata da assenze e conflitti. L'attrice ha raccontato: "Maeve è arrabbiata con Robbie, ma Tom Pelphrey ha reso il personaggio così umano e amabile che ho finito per capire le sue scelte. Questo ha reso il loro legame molto più ricco". Completano il cast Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

Il realismo e il cuore di Philadelphia, tra famiglia e drammi morali

Come già in Omicidio a Easttown, la Philadelphia operaia non fa solo da sfondo, ma è parte integrante della narrazione. Gli attori hanno lavorato a lungo sul dialetto locale ed Emilia Jones ha raccontato di aver passato settimane nei bar della zona per assorbirne l'energia. "Non era soltanto un accento, ma un’energia. Stare lì mi ha aiutata a entrare davvero nel personaggio", ha detto l'attrice. I registi Jeremiah Zagar (Hustle) e Salli Richardson-Whitfield (The Gilded Age) si sono approcciati alla storia in modo differente: il primo ha scelto un approccio intimo e realistico, spesso a stretto contatto con gli attori, mentre il secondo ha orchestrato le sequenze più complesse e spettacolari. Perché Task racconta un luogo ma esplora anche le zone grigie della moralità. Ingelsby ha spiegato: "Non è una storia di bene contro male. È una storia di sacrificio e di perdono. La tensione nasce dal fatto che ci importa dei personaggi, non solo dalle pallottole che volano".

La serie mette al centro la famiglia come rifugio e condanna: Tom e Robbie, pur su fronti opposti, condividono la stessa ossessione di proteggere i propri cari, anche a costo di scelte estreme. Mark Ruffalo regala al suo agente dell’FBI un'umanità insolita, fatta di empatia e fragilità, mentre Tom Pelphrey rende Robbie un personaggio tanto pericoloso quanto irresistibilmente umano. Il risultato è una serie che unisce thriller e dramma familiare, dove ogni dettaglio (come sempre accade nei prodotti HBO) contribuisce a un realismo da cui non possiamo che farci trascinare.