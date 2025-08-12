TGCom24
News Serie TV

Task: Il trailer ufficiale della nuova serie crime con Mark Ruffalo

Carolina Mautone
2

Creata dall'ideatore di Omicidio a Easttown, Task è una nuova serie targata HBO e con protagonista Mark Ruffalo che in Italia arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: ecco il trailer ufficiale.

Task: Il trailer ufficiale della nuova serie crime con Mark Ruffalo

HBO ha diffuso il trailer ufficiale di Task, la nuova serie crime creata da Brad Ingelsby, già acclamato autore di Omicidio a Easttown, una miniserie dello stesso genere molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. Nel cast spicca, tra i protagonisti, il premio Oscar Mark Ruffalo. Negli Stati Uniti, Task debutterà su HBO domenica 7 settembre, con episodi settimanali. In Italia, invece, la serie sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW .

La trama di Task

Ambientata nei sobborghi operai di Philadelphia, Task racconta la storia di Tom (Mark Ruffalo), un agente dell'FBI chiamato a guidare una task force speciale per fermare una serie di rapine violente che stanno terrorizzando la zona. Il sospettato? Un padre di famiglia apparentemente insospettabile, interpretato da Tom Pelphrey (Ozark), che si rivelerà molto più pericoloso di quanto sembri.

Il cast e il team creativo

Task si presenta con un cast ricchissimo. Oltre a Mark Ruffalo, Tom Pelphrey e Martha Plimpton, che interpreta una agente di lunga data che affida a Tom la guida della task force proprio mentre scopre di essere prossima al pensionamento forzato, la serie coinvolge Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Phoebe Fox. Mireille Enos (The Killing) interpreta invece Susan Brandis, la devota moglie di Tom, cuore della famiglia e motivo per cui l'agente ha abbandonato la vita da sacerdote.

La serie è scritta, prodotta e guidata da Brad Ingelsby, mentre alla regia troviamo Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield, entrambi anche produttori esecutivi. Completano il team creativo Mark Roybal, Paul Lee, lo stesso Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
