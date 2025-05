Task: Il primo trailer del nuovo crime drama con Mark Ruffalo

News Serie TV

Dall'ideatore di Omicidio a Easttown, Task è una nuova serie targata HBO che arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Mark Ruffalo è un agente della FBI che deve mettere insieme una task force per fermare un rapinatore in Task, nuova serie crime che riporta l'attore su HBO dopo la miniserie Un volto, due destini e il film tv The Normal Heart. Il nuovo progetto, che porta la firma dell'ideatore di Omicidio a Easttown Brad Ingelsby, in Italia arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Intanto guardate qui sotto il primo teaser trailer.

Task: La trama del nuovo crime drama di HBO

In Task un agente dell'FBI (Mark Ruffalo) dirige una task force, nella periferia operaia di Philadelphia, per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia (Tom Pelphrey). Non si sa molto altro della trama, ma nel primo trailer vediamo il personaggio di Ruffalo organizzare la sua squadra (con agenti che non ritiene di grandissima esperienza) per fermare il rapinatore. "Ho bisogno di te su campo. C'è stata una serie di violazioni di domicilio. Sono state colpite almeno nove case", sentiamo dire al personaggio interprtato da Martha Plimpton.

Il cast e il team creativo

Oltre a Ruffalo, Pelphrey e Plimpton, recitano nella serie Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Phoebe Fox. Brad Ingelsby è creatore, sceneggiatore e produttore, oltre che showrunner della serie. I registi e produttori esecutivi sono Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield, mentre Mark Roybal e Paul Lee, Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt sono produttori esecutivi.

Foto: Courtesy of HBO