Syfy ordina Nightflyers di George R. R. Martin

È ufficiale: Il Trono di Spade non sarà l'unica serie tv basata sul lavoro dell'acclamato scrittore statunitense George R. R. Martin in onda. Abbastanza prevedibilmente, appena due mesi dopo l'ordine del pilota, la rete via cavo Syfy ha deciso di procedere direttamente con la produzione di una prima stagione di Nightflyers, drama sci-fi basato sul racconto omonimo del 1980.

Adattata da Jeff Buhler (Prossima fermata: l'inferno), la storia di Nightflyers si svolge a bordo dell'omonima astronave, concentrandosi sul suo affiatato piccolo equipaggio e su un capitano solitario. In un futuro in cui la Terra sta per essere distrutta, il gruppo - formato da otto scienziati anticonformisti e da una persona dotata di poteri telepatici - viaggia nelle profondità dello spazio in cerca di vita aliena. Quando però orrori indicibili e letali si manifestano, l'equipaggio dubita di se stesso mentre la riuscita della missione per la sopravvivenza del pianeta si rivela più ardua di quanto chiunque pensasse.

Stiano tranquilli i lettori di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco da anni in attesa del sesto romanzo, The Winds of Winter: la serie non coinvolgerà Martin in prima persona, visti i suoi numerosi impegni non solo come scrittore, anche come produttore esecutivo ne Il Trono di Spade e, sempre per HBO, per lo sviluppo di cinque potenziali spin-off prequel di quest'ultima. Il team di produzione include invece Daniel Cerone (The Blacklist), a bordo anche come showrunner.