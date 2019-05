Swamp Thing: Il trailer ufficiale della nuova serie DC

Dopo Titans e Doom Patrol, DC Universe si avventura in un territorio più oscuro con la sua terza produzione originale Swamp Thing, in streaming negli Stati Uniti dal 31 maggio, della quale è ora disponibile il trailer ufficiale.

La serie catapulta in una cittadina della Louisiana alle prese con un'emergenza epidemica. Tornata nella sua terra di origine dopo molto tempo, la Dott.ssa Abby Arcane (Crystal Reed, Teen Wolf), che lavora per il CDC, cerca di capire cosa stia accadendo, scoprendo che la causa dei numerosi decessi e delle altre cose spaventose che stanno avvenendo in città è un virus mortale trasmesso dalla palude. Durante la sua indagine, Abby incontra Alec Holland (Andy Bean, Power), un affascinante scienziato interessato a possibili scarichi illegali nelle acque. I due ben presto si innamorano, ma la situazione si complica terribilmente quando Holland finisce col trasformarsi nella mostruosa creatura nota ai lettori dei fumetti come Swamp Thing.

Nella serie recita anche la star di The Strain Kevin Durand nei panni del famoso Jason Woodrue, un folle scienziato che armeggiando con la biologia della palude finisce col trasformarsi in Floronic Man, uno degli avversari storici di Swamp Thing. È poi di queste ore la notizia dell'ingaggio di Michael Beach (Aquaman) per il ruolo ricorrente di Nathan Ellery, un uomo d'affari che, sebbene non lo dia molto a vedere, è disposto a ricorrere a misure estreme per raggiungere i suoi obiettivi.