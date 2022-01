Suspicion: Il trailer ufficiale del thriller di Apple TV+ con Uma Thurman

News Serie TV

La nuova serie in streaming dal 4 febbraio. Nel cast anche Kunal Nayyar e Noah Emmerich.

Suspicion è una delle novità con cui Apple TV+ arricchirà la propria offerta di serie tv originali in questo 2022. In streaming dal 4 febbraio (la prima settimana saranno disponibili due episodi, poi un nuovo appuntamento ogni venerdì), il thriller che Rob Williams (L'uomo nell'alto castello) ha creato ispirandosi a un format israeliano mette al centro della scena la nominata all'Oscar Uma Thurman, nei panni di un'importante donna d'affari americana alle prese con il rapimento di suo figlio, come si può cominciare ad apprezzare nel trailer ufficiale appena diffuso.





La trama e il cast di Suspicion

Quando il figlio 21enne di Katherine Newman, Leo (Gerran Howell), viene rapito in un esclusivo hotel nel centro di New York e l'aggressione ripresa in un video che diventa virale, i sospetti ricadono subito su quattro cittadini britannici, apparentemente normali, che si trovavano nella struttura la notte del sequestro. Improvvisamente al centro di una corsa transatlantica per sfuggire alle forze combinate dell'Agenzia nazionale anticrimine e dell'FBI, ai quattro diventa evidente che, per dimostrare la propria innocenza, non potranno fidarsi di chiunque. Chi c'è veramente dietro il misterioso rapimento e chi è soltanto colpevole di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato?

Negli otto episodi di Suspicion recitano anche la star di The Big Bang Theory Kunal Nayyar, Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Tom Rhys-Harries (White Lines), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (Merlin).