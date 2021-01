Surviving Death: cosa c'è dopo la morte? - Guarda il trailer della nuova docuserie Netflix

News Serie TV

Firmata dalla regista e produttrice Ricki Stern, e tratta dal libro di Leslie Kean, questa serie investigativa di approfondimento sulla possibilità di una vita ultraterrena sarà disponibile su Netflix dal 6 gennaio.

Firmata dalla regista e produttrice esecutiva Ricki Stern (Reversing Roe, Joan Rivers: A Piece of Work) e tratta dal libro dell'autrice di bestseller e giornalista Leslie Kean, Surviving Death: cosa c'è dopo la morte? si interroga, nel corso di sei episodi, sull'eterna questione del significato della morte e della fine, o meno, dell'esistenza. Con una narrazione che lega gli studi più recenti ai racconti di chi è stato vicino o ha avuto esperienza diretta con la morte, la serie accompagna lo spettatore in un viaggio straordinario attraverso un mondo che va al di là dell'esistenza umana come la conosciamo.

Il trailer ufficiale originale di Surviving Death: cosa c'è dopo la morte?