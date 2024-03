Supersex: La nostra video intervista a Saul Nanni, Jasmine Trinca e Adriano Giannini

News Serie TV

In Supersex, appena arrivata su Netflix, interpretano rispettivamente Rocco da giovane, Lucia e Tommaso, il fratellastro di Rocco: Saul Nanni, Jasmine Trinca e Adriano Giannini ci hanno parlato delle sfide che hanno affrontato nella serie, dei messaggi che sperano trasmetta e di molto altro.

Dire che Supersex è una serie ispirata alla vita di Rocco Siffredi è riduttivo. Perché è un racconto molto più ampio che parla di crescita, di dolore, del prezzo della fama e, soprattutto, di amore più che di sesso. Il porno, sullo sfondo, è solo la cornice di una vita che ci viene presentata come quella di un supereroe per cui - si sa - da un grande potere deriva una grande responsabilità. Di questi e di altri temi abbiamo parlato con Saul Nanni, Jasmine Trinca e Adriano Giannini che nella serie Netflix interpretano rispettivamente Rocco da giovane, Lucia (un personaggio di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita) e Tommaso, il fratellastro di Rocco. A loro abbiamo chiesto, come prima cosa, cosa hanno pensato la prima volta che hanno scoperto che sarebbe stata fatta una serie sulla vita di Siffredi e cosa si aspettavano. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





La trama e il cast di Supersex

Scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, Supersex è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo. Nel cast, oltre ad Alessandro Borghi che interpreta Rocco Siffredi, a Jasmine Trinca (Lucia), Adriano Giannini (Tommaso) e Saul Nanni (Rocco ragazzo) ci sono anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina). La serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.