Supernatural, ultimo giorno sul set: I toccanti messaggi di addio dei protagonisti

Terminate le riprese degli ultimi episodi a Vancouver, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins e tanti altri hanno voluto esprimere le loro emozioni sui social.

È stato rimandato a lungo ma alla fine è arrivato il momento dell'addio anche per Supernatural. Il longevo drama soprannaturale che ha tenuto compagnia ai suoi fan per ben 15 stagioni sta per finire davvero, come testimoniano le decine di messaggi che i protagonisti (non solo gli attori ma anche sceneggiatori, registi e membri della troupe) hanno affidato ai social in occasione dell'ultimo giorno di riprese. Cast e addetti ai lavori, infatti, erano tornati a Vancouver già qualche settimana fa per girare gli ultimi due episodi rimasti in sospeso a causa del lockdown conseguente all'emergenza Coronavirus. In attesa degli ultimi sette episodi della stagione conclusiva, che arriveranno su The CW a partire dall'8 ottobre, prendete i fazzoletti e preparatevi a una bella scorpacciata di emozioni.

Supernatural: I messaggi di Jared Padalecki, Jensen Ackles e gli altri in occasione dell'ultimo giorno di riprese

"Scrivo questo post mentre mi avvio verso l'ultimo giorno di Supernatural, l'ultimo giorno con Sam Winchester", ha scritto Jared Padalecki su Instagram. "Ovviamente mi gira la testa e le emozioni sono stratosferiche. Ma c'è ancora da lavorare. Grazie a tutti per l'incredibile quantità di amore e supporto che ci avete donato in questi ultimi tempi. Si è sentito.", ha continuato l'attore. "Ci vediamo presto ma, per il momento, abbiamo del lavoro da fare", ha concluso. Non è mancato neppure il messaggio del suo co-protagonista Jensen Ackles che ha condiviso anche due foto dal set. "Mi sono svegliato alle 6 questa mattina. La sveglia mi è sembrata difficile. Oggi è l'ultimo giorno di un viaggio durato 15 anni. Che mi ha cambiato la vita per sempre. A tutti quelli che hanno lavorato con me e a quelli che hanno guardato la serie e l'hanno supportata, io dico grazie. Ma "grazie" non è abbastanza. Semplicemente non ci sono parole. Sono grato per questi ricordi e li porterò con me per sempre. Che grande viaggio è stato. E che corsa", ha scritto l'interprete di Dean Winchester. Anche la co-star Misha Collins ha scritto su Twitter: "Grazie Supernatural, mi hai cambiato la vita in tanti modi e hai reso anche il mondo migliore". Allo stesso modo, il creatore Eric Kripke e l'ex showrunner Sera Gamble hanno scelto Twitter per condividere i loro sentimenti, così come hanno fatto diversi attori che, in quindici anni, hanno ricoperto ruoli ricorrenti nella serie.

Supernatural: Cosa dobbiamo aspettarci dal finale

L'appuntamento con il finale di Supernatural è fissato per il 19 novembre e sarà preceduto da una speciale retrospettiva intitolata Supernatural: The Long Road Home. Come si capisce dal trailer ufficiale degli ultimi sette episodi, nell'ultimo ciclo ci sarà spazio per azione e sentimenti, soprattutto per l'amore fraterno tra Sam e Dean. Ci saranno anche uno scontro con Dio (Rob Benedict) e uno speciale flashback che ci riporterà indietro nel tempo mostrandoci le versioni più giovani dei protagonisti e la loro prima caccia insieme.