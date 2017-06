Supernatural: The CW lavora a un nuovo spin-off, Wayward Sisters

The CW non rinuncia al progetto di replicare il successo di Supernatural; del resto il presidente Mark Pedowitz non ha fatto altro che ripeterlo per anni. Dopo il nulla di fatto di Bloodlines nel 2014, la rete americana ha avviato lo sviluppo di Wayward Sisters, nuovo spin-off del drama soprannaturale.

La potenziale serie, il cui backdoor pilot andrà in onda durante la stagione 13 di Supernatural, si concentra sullo sceriffo Jody Mills, l'amato personaggio interpretato da Kim Rhodes in una dozzina di episodi a partire dal 2010, incluso il penultimo della scorsa stagione. Secondo Deadline, la storia segue Mills e un gruppo di giovani donne tormentate, tutte rimaste orfane a causa di tragedie che hanno a che fare col soprannaturale. Sotto la protezione e la formazione di Mills, queste si ergono a nuova forza contro il male.

Un primo tentativo di portare in tv uno spin-off di Supernatural era stato più che abbozzato nel ventesimo episodio della stagione 9, nel quale i fratelli Winchesters (Jensen Ackles e Jared Padalecki) aiutarono Ennis Ross (Lucien Laviscount), un nuovo cacciatore, ad addentrarsi nel pericoloso mondo delle potenti famiglie di mostri di Chicago dopo una misteriosa tragedia personale.