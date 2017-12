Supernatural ospita la moglie di Jensen Ackles, Danneel

Sposati nella vita reale, Jensen e Dannel Ackles saranno l'uno accanto all'altra anche in Supernatural. Secondo Variety, l'attrice apparirà in un arco di episodi della stagione 13, il primo dei quali in onda su The CW all'inizio del prossimo anno.

Danneel farà il suo debutto nei panni di Sorella Jo in Devil's Bargain, tredicesimo episodio della stagione. Il personaggio è descritto come un noto guaritore le cui opere buone attirano l'attenzione di un individuo molto, molto cattivo. Stiamo parlando di Lucifero (Mark Pellegrino), il quale potrebbe o non potrebbe avere un piano più grande per Sorella Jo.

Danneel e Jensen sono convolati a nozze nel 2010, dopo tre anni di frequentazione, e dal 2013 sono genitori di Justice Jay, alla quale lo scorso anno si sono aggiunti i gemelli Zeppelin Bram e Arrow Rhodes. In tv lei è conosciuta per i suoi trascorsi in One Tree Hill e nella soap opera Una vita da vivere.