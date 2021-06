Supernatural: Jensen Ackles lavora a un prequel sui genitori di Dean e Sam Winchester

News Serie TV

Il progetto, che sta coinvolgendo anche la moglie Danneel Ackles, ha già scatenato un'apparente polemica con l'ex co-star Jared Padalecki.

A The CW la nostalgia di Supernatural è già forte. Appena sette mesi dopo la conclusione della longeva serie fantasy, Deadline annuncia che la rete americana ha riunito le forze con Jensen Ackles, che ne è stato uno dei protagonisti, per lo sviluppo di un prequel incentrato sui genitori di Dean e Sam Winchester. Il progetto sta coinvolgendo anche Danneel Ackles, con la quale Jensen è sposato dal 2010, vista anch'essa in Supernatural con un ruolo da guest star.

Supernatural: I primi dettagli della serie tv prequel

Di fatto il terzo spin-off di Supernatural dopo Bloodlines e Wayward Sisters, nessuno dei quali è andato oltre il backdoor pilot, The Winchesters vuole raccontare la storia di John e Mary Winchester prima dell'arrivo di Sam e Dean. Il racconto epico e in molti aspetti sconosciuto di come John incontrò Mary e di come entrambi misero tutto in gioco per salvare non solo il loro amore ma il mondo intero. Oltre a esserne il produttore esecutivo, Jensen riprenderà il ruolo di Dean Winchester come voce narrante. La sceneggiatura è stata affidata invece a Robbie Thompson, che ha scritto quasi una ventina di episodi di Supernatural.

"Dopo che Supernatural ha concluso la sua quindicesima stagione, abbiamo capito che non era finita. Perché, come diciamo nella serie, 'nulla finisce davvero, giusto?'." ha dichiarato Ackles, attualmente sul set della terza stagione di The Boys. "Quando Danneel e io abbiamo fondato la Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era quella di John e Mary Winchester, o meglio, la storia delle origini di Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio, Dean, avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori e su come è nata. Quindi amo l'idea di farci accompagnare in questo viaggio".

The Winchesters: Jared Padalecki forse non l'ha presa benissimo

Nelle quindici stagioni di Supernatural, Jensen ha recitato accanto a Jared Padalecki, interprete del fratello di Dean, Sam. L'attore, ora il protagonista su The CW della serie di successo Walker, non ha perso tempo per augurare buona fortuna all'amico, ma anche per manifestare un apparente disappunto. "Amico, sono felice per te", ha scritto su Twitter. "Avrei preferito saperlo in modo diverso da Twitter. Non vedo l'ora di guardarla, ma mi dispiace che Sam Winchester non abbia avuto alcun coinvolgimento". E quando un fan ha scritto che il suo tweet era sicuramente uno scherzo, Padalecki ha aggiunto: "No. Non lo è. Questa è la prima volta che ne sento parlare. Sono abbattuto".