Sunny: Rashida Jones, un robot e un mistero nel trailer italiano della nuova serie sci-fi di Apple TV+

Il mistery drama, targato A24, debutterà in streaming il 10 luglio.

Una dark comedy dai toni thriller. Una serie di fantascienza che sembra, a tratti, anche un mistery drama. È difficile definire Sunny, nuova serie di Apple TV+ che debutterà in streaming il 10 luglio con i primi due episodi dei dieci totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 4 settembre. Ma sicuramente, a giudicare dal trailer ufficiale italiano che vedete qui sotto, è un prodotto che merita la nostra attenzione. La protagonista è Rashida Jones (Parks and Recreation, Silo), anche produttrice esecutiva insieme a Katie Robbins e alla casa di produzione A24, ultimamente garanzia di qualità.





La trama e il cast di Sunny

Basata sul libro Dark Manual del pluripremiato scrittore irlandese di origine giapponese Colin O'Sullivan, Sunny è ambientata a Kyoto, in Giappone. Rashida Jones interpreta Suzie, una donna americana che vive in Giappine la cui vita viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un misterioso incidente aereo. Come "consolazione" le viene dato Sunny, uno dei nuovi robot domestici prodotti dall'azienda elettronica del marito. Sebbene all'inizio Suzie non sopporti i tentativi di Sunny di riempire il vuoto della sua vita, a poco a poco i due sviluppano un'amicizia inaspettata, mentre insieme scoprono l'oscura verità su ciò che è realmente accaduto alla famiglia di Suzie, rimanendo pericolosamente invischiati in un mondo che Suzie non sapeva esistesse.

Creata da Katie Robbins, che è anche showrunner, la serie è prodotta dalla stessa Robbins, da Lucy Tcherniak, che cura anche la regia, e dalla stessa Rashida Jones, insieme a Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy e Jun Kunimura. Nel cast, insieme a Jones, ci sono Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura (Barry) e Judy Ongg.