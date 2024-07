Sul più bello: Il trailer ufficiale della serie sequel della trilogia amata dai teenager

News Serie TV

La nuova serie debutterà il 29 luglio su Prime Video ma prima regista e protagonisti la presenteranno in anteprima al Giffoni Film Festival.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Sul più bello - La serie, adattamento televisivo della popolare saga cinematografica italiana tratta dall'omonimo romanzo di Eleonora Gaggero. L'appuntamento è fissato in streaming per il 29 luglio, ma prima il cast e la regista presenteranno in anteprima il titolo al Giffoni Film Festival domenica 21 luglio. Intanto guardate qui sotto la clip in cui ritroviamo la protagonista Marta (Ludovica Francesconi) alle prese con nuove sfide.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della Serie Prime Video - HD

Sul più bello: La trama della serie tv sequel

Scritta nuovamente da Roberto Proia insieme con Francesca Marino, con quest'ultima anche regista di tutti gli episodi, Sul più bello - La serie porta avanti le avventure di Marta e dei suoi amici raccontate dal film Sul più bello e dai sequel Ancora più bello e Sempre più bello. Marta è una ragazza affetta da fibrosi cistica, grande amica di Jacopo e Federica (Jozef Gjura e Gaja Masciale). Loro sono sempre stati una famiglia, sostenendosi a vicenda e condividendo momenti belli e brutti. Ora che sono cresciuti, devono affrontare nuove sfide: l'amore, il matrimonio, la ricerca del lavoro dei loro sogni.

Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più Gabriele (Giancarlo Commare) che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario (Diego Giangrasso), il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani. La serie è prodotta da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video e coinvolge nel cast anche Denise Capezza, Giulio Cristini e Thony.