Suits: Tutti gli episodi di tutte le stagioni della serie più amata sono in streaming su NOW

News Serie TV

Le nove stagioni del legal drama di successo, riesploso nell'ultimo anno, sono su Sky e in streaming su NOW.

Di tutti i legal drama di cui la tv di oggi e di ieri abbonda, Suits è indubbiamente il più amato. Lo dicono i numeri. I motivi potrebbero essere oggetto di studio, ma è inconfutabile quanto sia unico nel suo genere. Incentrata sulle vicende degli avvocati di un precipitoso studio legale di New York, due in particolare, Suits è andata in onda per nove stagioni dal 2011 al 2019. Tutti gli episodi - per chi l'ha amata e vorrebbe rivederla e per chi è in cerca di un modo semplice e comodo per recuperarla - sono ora disponibili in streaming su NOW. Questa non è solo la serie che ha reso un'attrice affermata Meghan Markle, la donna che è stata capace di conquistare il Principe Harry, e non è solo la serie che ha battuto tutti i record sullo streaming. Questa è prima di tutto una grande ed elegante storia sulle opportunità, il merito e l'amicizia. Una storia di avvocati che è senza uguali perché solo di rado porta lo spettatore nell'aula di tribunale mentre si concentra su un avvocato che in realtà avvocato non lo è affatto.



Entra in NOW e guarda tutte le stagioni di Suits!

Suits: Cosa racconta la serie tv

La storia di Suits inizia con Harvey Specter (interpretato da Gabriel Macht), uno dei più affermati avvocati di New York, cinico e spietato, con una passione per gli abiti sartoriali e la vita mondana. Diventato socio senior dell'importante studio legale presso cui lavora, Pearson Hardman, Harvey deve assumere un giovane associato, cosa che non lo entusiasma affatto, perché odia lavorare in coppia e odia ancora di più i neolaureati di Harvard fatti con lo stampino, gli unici ammessi dallo studio. Sulla sua strada finisce per caso Mike Ross (Patrick J. Adams), un ragazzo estremamente intelligente, dotato di una prodigiosa memoria fotografica, che non si è mai laureato in legge ma ha sfruttato le sue capacità per far laureare gli altri, sostenendo esami al posto loro illegalmente in cambio di qualche verdone. Con la sua competenza e la sua inventiva, Mike conquista Harvey, che lo assume ma nasconde a tutti che il giovane, in realtà, non ha i requisiti per svolgere la professione. Mentre la simpatia e i sani ideali di Mike ricordano ad Harvey se stesso da giovane, quando non era ancora considerato uno squalo, Mike coglie questa seconda, inaspettata occasione, cominciando a districarsi in un ambiente altamente competitivo e cercando di dimostrare di essere all'altezza per questo lavoro.

Il successo di Suits

Suits è stata una serie molto seguita e amata sin dal debutto, che è il motivo della sua longevità, non comune per una serie via cavo. Nell'ultimo anno, poi, ha fatto parlare molto di sé per l'enorme successo riscosso sulle piattaforme streaming statunitensi. Il legal drama ha sperimentato un'impennata di popolarità senza precedenti, raggiungendo la vetta delle classifiche di Nielsen per un record di 12 settimane consecutive e diventando la serie acquisita più vista in una settimana su Netflix. Inoltre, con 57,7 miliardi di minuti fruiti, Suits è stato il titolo più visto in assoluto in streaming nel 2023.

Come risultato di questo rinnovato interesse per la serie, lo scorso luglio l'americana NBC ha ordinato Suits: L.A., uno spin-off ambientato nello stesso universo di Suits. Creata ancora una volta da Aaron Korsh, la nuova serie segue l'ex star di Arrow Stephen Ammell nei panni di Ted Black, un ex procuratore federale di New York descritto come una carismatica forza della natura che mette i propri bisogni al di sopra degli altri. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia, Stuart Lane, per fondare uno studio legale a Los Angeles specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Ted ha rappresentato i clienti più potenti di L.A., ma ora il suo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, deve abbracciare un ruolo che ha ricoperto con disprezzo per tutta la sua carriera. Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Tutto questo succede mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.



Entra in NOW e guarda tutte le stagioni di Suits!