Suits: Patrick J. Adams tornerà nello spin-off? "Se ricevo una telefonata..."

Dopo aver raggiunto una rinnovata popolarità grazie a Netflix, Suits ha riportato insieme le sue star sul palco dei Golden Globe 2024 e l'interprete di Mike Ross sta considerando l'idea di tornare a indossare il suo iconico completo.

Per la gioia dei fan storici e di quanti hanno riscoperto la serie di recente solo grazie al passaggio su Netflix, ben quattro star di Suits si sono ritrovate sul palco della cerimonia dell'81esima edizione dei Golden Globe per consegnare il prestigioso Globo d'oro alla miglior serie drammatica, Succession. Prima hanno sfilato insieme sul tappeto rosso gli interpreti di Mike Ross e Harvey Spectre Patrick J. Adams e Gabriel Macht, poi sul palco si sono presentati insieme alle ex co-star Gina Torres e Sarah Rafferty regalando agli appassionati un simpatico siparietto. Il legal drama di USA Network sta godendo di una nuova popolarità, tanto che è in sviluppo uno spin-off ambientato a Los Angeles. Nella nuova potenziale serie potrebbe tornare qualche personaggio già noto? Patrick J. Adams non ha escluso questa possibilità, a giudicare dalla risposta che ha dato a chi gliel'ha chiesto sul red carpet.

La reunion di Suits ai Golden Globe

Suits, che è andata in onda per nove stagioni dal 2011 al 2019 su USA Network, è stata riscoperta inaspettatamente nell'ultimo anno. Il legal drama ha accumulato numeri record, restando al primo posto delle classifiche statunitensi di Nielsen per 23 settimane di fila grazie a Netflix che l'ha inserito nel suo catalogo. "È una cosa straordinaria", ha detto Gabriel Macht sul tappeto rosso dei Golden Globe a proposito della nuova scioccante popolarità dello show. "Abbiamo avuto un grande successo quando lo show era in onda... e poi, a un certo punto, è arrivato Netflix. Ha avuto un'attenzione incredibile e ne siamo molto grati".

Più tardi, sul palco, gli attori di Suits hanno scherzato sul tempo che ci è voluto affinché la serie ottenesse il successo di pubblico sperato e hanno giocato sul fatto che anche per la categoria da loro presentata hanno dovuto attendere tutta la serata, essendo una delle ultime. "Non c'è niente di più drammatico o angosciante che aspettare tutta la notte e scoprire che la tua categoria è finalmente arrivata", ha detto Macht. "Sì, è vero", gli ha fatto eco Adams. "È difficile immaginare di dover aspettare così tanto tempo per vedere il tuo show ottenere quel tipo di riconoscimento."

Lo spin-off: Patrick J. Adams tornerà nei panni di Mike Ross?

Sulla scia del successo, l'ideatore della serie Aaron Korsh ha riunito le forze con lo studio NBCUniversal per lo sviluppo di una sorta di spin-off: una nuova serie ambientata nell'universo di Suits. Il progetto non sarà ambientato a New York, come la storia originale, ma a Los Angeles, e si concentrerà su un nuovo gruppo di personaggi. Non ha ancora ricevuto l'okay definitivo e non c'è un servizio di video in streaming di riferimento (sebbene Peacock, di proprietà di NBCUniversal, sembri l'ipotesi più probabile), ma si dice che l'ordine ufficiale sia dietro l'angolo.

Quando i giornalisti hanno chiesto a Patrick J. Adams dettagli sulla potenziale nuova serie, l'attore ha detto: "È tutto nelle fasi iniziali" e ha aggiunto che né lui né Macht sanno bene di cosa si tratti. "È uno show ambientato nell'universo di Suits, una specie di Suits: L.A.", ha dichiarato prima di sganciare la notizia bomba che farebbe di sicuro impazzire i fan. "Se ricevo una telefonata, sono pronto a indossare di nuovo il completo", ha risposto a chi gli ha chiesto se tornerebbe nei panni di Mike Ross.

Non ci resta che aspettare per vedere dove ci porterà questo nuovo progetto. Anche se molto probabilmente avrà un cast nuovo di zecca, non è da escludere il ritorno di qualche star dalla serie originale. E Patrick J. Adams, a questo punto, potrebbe essere il primo.