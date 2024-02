Suits, Lex Scott Davis si unisce al cast dello spin-off: Sarà la Meghan Markle di L.A.?

News Serie TV

L'attrice raggiunge gli altri due membri del cast Stephen Amell e Josh McDermitt.

Vista l'ultima volta in tv in Florida Man e conosciuta anche per i suoi trascorsi in The L Word: Generation Q e Training Day, Lex Scott Davis si è unita al cast di Suits: L.A., lo spin-off del legal drama di successo Suits ambientato nella metropoli californiana, del quale la rete americana NBC ha ordinato l'episodio pilota. L'attrice raggiunge i nuovi colleghi precedentemente annunciati Stephen Amell (Arrow) e Josh McDermitt (The Walking Dead).

La trama di Suits: L.A. e il ruolo di Lex Scott Davis

Scritta dall'ideatore di Suits Aaron Korsh, Suits: L.A. è ambientata nell'universo della serie originale ma segue un nuovo gruppo di personaggi in una nuova ambientazione, Los Angeles. Amell interpreterà Ted Black, un ex procuratore federale di New York descritto come una carismatica forza della natura che mette i propri bisogni al di sopra degli altri. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia, Stuart Lane (McDermitt), per fondare uno studio legale a L.A. specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Ted ha rappresentato i clienti più potenti di L.A., ma ora il suo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, deve abbracciare un ruolo che ha ricoperto con disprezzo per tutta la sua carriera.

Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Tutto questo sta succedendo mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.

Davis vestirà i panni di un personaggio la cui importanza è paragonabile a quella della Rachel Zane di Meghan Markle in Suits. Si tratta infatti del personaggio femminile principale, Erica Rollins, un astro nascente e una giovane donna esperta e volitiva dello studio Black Lane Law, abbastanza scaltra da mettere alla prova la lealtà dei suoi associati solo per ammirare quelli di loro che non ne hanno.