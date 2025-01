Suits LA: Stephen Amell è il "miglior avvocato d'America" nel nuovo trailer dello spin-off

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti il 23 febbraio.

Vedere Stephen Amell in giacca e cravatta vi farà pensare probabilmente al miliardario Oliver Queen. Questa volta, però, la storia è un'altra: i ricchi saranno gli altri e l'ex star di Arrow interpreterà il miglior avvocato d'America, quello che loro chiameranno quando avranno bisogno di titarsi fuori dai guai. Nei panni di Ted Black, Amell è il protagonista del nuovo legal drama di NBC Suits LA, spin-off della serie di successo terminata nel 2019 dopo nove stagioni Suits, e qui di seguito vi mostriamo il nuovo trailer.

Trailer: Il Trailer della serie spin-off di Suits - HD

Suits LA: La trama dello spin-off

In onda negli Stati Uniti dal 23 febbraio, Suits LA racconta una storia completamente nuova ambientata nello stesso mondo di Suits. Ted Black è un ex procuratore federale di New York che ora rappresenta i clienti più potenti di Los Angeles. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead) per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e dell'intrattenimento. Ma ora lo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Questo include Erica Rollins (Lex Scott Davis, The L Word: Generation Q), astro nascente dello studio Black Lane Law, abbastanza scaltra da mettere alla prova la lealtà dei suoi consociati solo per ammirare quelli di loro che non ne hanno, e Rick Dodsen (Bryan Greenberg, One Tree Hill), il protetto di Ted, in lizza per una promozione e per questo determinato a stare un passo avanti rispetto alla rivale Rollins. Tutto questo accade mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.

L'aspetto che più di tutti sta rendendo molto impazienti i fan di Suits riguarda il ritorno di Harvey Specter, interpretato nuovamente da Gabriel Macht. I dettagli per ora sono scarsi ma sappiamo che lui e Ted Black si conoscono da molto tempo e sono buoni amici. Harvey non sarà una presenza regolare nello show ma avvertiremo la sua presenza sin dal primo episodio, prima di vederlo apparire in carne e ossa in un arco di tre puntate.