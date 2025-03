Suits LA: Rick Hoffman riprenderà il ruolo di Louis Litt nello spin-off

News Serie TV

Un altro personaggio di Suits appare nel nuovo spin-off Suits LA: si tratta di Louis Litt, interpretato nuovamente da Rick Hoffman.

Solo pochi giorni fa, l'ideatore di Suits Aaron Korsh aveva dichiarato che almeno un altro personaggio del suo amato legal drama terminato nel 2019 apparirà nel nuovo spin-off per NBC Suits LA, aggiungendosi all'Harvey Specter di Gabriel Macht. Ora si apprende da Deadline che si tratta di Louis Litt, l'avvocato interpretato in tutte le nove stagioni della serie originale da Rick Hoffman, che rivedremo in un imminente episodio.

Suits LA: Rick Hoffman sarà di nuovo Louis Litt

Contrariamente a Harvey Specter, coinvolto in un arco di tre episodi, Louis Litt apparirà in una sola puntata. Al momento non si conoscono le circostanze che porteranno il personaggio nel mondo di Suits LA, mentre sarebbe esclusa la possibilità di una reunion sugli schermi tra lui e Harvey, giacché i loro episodi non coinciderebbero. Quest'ultimo è una vecchia conoscenza del protagonista dello spin-off, l'ex procuratore federale di New York e ora uno degli avvocati più rinomati di Los Angeles Ted Black (Stephen Amell), e apparirà sia in alcuni flashback che riveleranno preziose informazioni del passato di Ted sia nella linea temporale attuale. È possibile quindi che, allo stesso modo, Louis abbia avuto modo di conoscere il protagonista durante il suo periodo nella Grande Mela.

In Italia ancora senza una collocazione, Suits LA segue Ted Black rappresentare i clienti più potenti di Los Angeles. Quindici anni fa, lui ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia Stuart Lane (Josh McDermitt) per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e dell'intrattenimento. Ma ora lo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Questo include Erica Rollins (Lex Scott Davis), astro nascente dello studio Black Lane Law, abbastanza scaltra da mettere alla prova la lealtà dei suoi consociati solo per ammirare quelli di loro che non ne hanno, e Rick Dodsen (Bryan Greenberg), il protetto di Ted, in lizza per una promozione e per questo determinato a stare un passo avanti rispetto alla rivale Rollins. Tutto ciò accade mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.