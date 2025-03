Suits LA: Harvey Specter è tornato nel nuovo teaser trailer dello spin-off

News Serie TV

Gabriel Macht riprende il ruolo di Harvey Specter in Suits LA: eccolo insieme al protagonista Stephen Amell nel teaser trailer del prossimo episodio.

È finalmente arrivato quel momento: Gabriel Macht, l'interprete di Harvey Specter in Suits, sta per tornare nello spin-off Suits LA, attualmente in onda negli Stati Uniti. Lo vedremo precisamente per tre episodi, a partire dall'episodio in onda il prossimo 16 marzo su NBC e intitolato ironicamente "Batman Returns". Intanto NBC ha diffuso una clip in anteprima in cui appare al fianco del protagonista Ted Black (Stephen Amell) e una foto (la vedete sopra) in cui li vediamo bere del whisky insieme.

Teaser Trailer: Harvey Specter è di ritorno nel nuovo teaser Trailer della serie spin-off di Suits - HD

Suits LA e il ritorno di Harvey Specter

Gabriel Macht apparirà in alcuni flashback che riveleranno preziose informazioni del passato di Ted Black, prima di mostrarsi nella linea temporale attuale. Nel teaser li vediamo sorseggiare whisky al bancone di un bar (non sappiamo se sia un caso che Macht abbia lanciato prooprio di recente il suo il suo marchio di whisky Bear Fight Whiskey, probabilmente no). Stando alla sinossi ufficiale dell'episodio, nell'episodio 4 Ted ed Erica (Lex Scott Davis) affrontano Samantha (Rachelle Goulding) per salvare il film di Lester (Kevin Weisman), ma la battaglia potrebbe compromettere il suo processo per omicidio. Rick (Bryan Greenberg) chiede aiuto a Stuart (Josh McDermitt) quando un attore difficile viene arrestato. In passato, il pericolo di andare contro un boss mafioso spinge Ted a rivolgersi a un vecchio amico (che, aggiungiamo noi, probabilmente sarà proprio Harvey). Come anticipato dall'ideatore di Suits LA, quest'ultimo condivide un passato con Ted Black: i due erano procuratori insieme a New York all'epoca in cui Harvey lavorava lì. Ted era un procuratore federale, mentre Harvey era nell'ufficio del procuratore distrettuale.

Suits LA: La trama dello spin-off

In onda negli Stati Uniti dallo scorso 23 febbraio con ottimi risultati d'ascolto, Suits LA racconta una storia completamente nuova ambientata nello stesso mondo di Suits. Ted Black è un ex procuratore federale di New York che ora rappresenta i clienti più potenti di Los Angeles. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia Stuart Lane (Josh McDermitt) per fondare uno studio legale specializzato in diritto penale e dell'intrattenimento. Ma ora lo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

Torneranno altri personaggi di Suits?

L'ideatore Aaron Korsh ha rivelato che Gabriel Machet non sarà il solo volto familiare a tornare. "Harvey non è l'unico personaggio di Suits che vedremo in questa stagione", ha detto a TVLine. "Ce ne sarà almeno un altro. Non dirò a quale livello". Korsh, inoltre, ha detto di avere intenzione di far apparire prima o poi tutti i membri del cast di Suits - che includeva pure Patrick J. Adams, Meghan Markle, Gina Torres, Sarah Rafferty e Rick Hoffman, tra gli altri - "nel modo più organico possibile, senza inondare la serie con una parata di vecchi personaggi di Suits". Allo stesso modo non vuole forzare le cose piegandole al mero fan service. L'operazione revival comunque, a giudicare dagli ascolti, sembra essere perfettamente riuscita.