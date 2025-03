Suits LA: David Costabile riprende il ruolo di Daniel Hardman nello spin-off

News Serie TV

Lo spin-off di Suits, Suits LA, continua a ospitare star della serie originale: anche David Costabile torna a vestire i panni di Daniel Hardman.

Un altro volto familiare di Suits sta per tornare nello spin-off Suits LA. David Costabile, che nella serie originale ha interpretato il villain ricorrente Daniel Hardman, riprenderà il suo ruolo in un episodio della prima stagione della nuova serie, in onda attualmente negli Stati Uniti su NBC. La conferma arriva da Variety che ha svelato che Costabile tornerà a vestire i panni di Hardman in un episodio che, molto probabilmente, coinvolgerà anche altri protagonisti storici della serie, come Gabriel Macht (Harvey Specter) e Rick Hoffman (Louis Litt). Sebbene non sia chiaro se i personaggi si incroceranno effettivamente, la possibilità che i destini di Harvey, Louis e Daniel si intreccino è piuttosto alta, dato che la stagione è ormai quasi agli sgoccioli.

Suits LA e il ritorno di Daniel Hardman

Nella serie originale, Daniel Hardman è stato un personaggio decisamente controverso. Co-fondatore dello studio legale Pearson Hardman, ha trascorso anni cercando di riprendersi il controllo della sua azienda dopo essere stato espulso per appropriazione indebita di fondi. La sua rivalità con Harvey Specter è stata una delle colonne portanti della trama. Hardman è apparso nelle stagioni 2, 4, 5 e 8 della serie, e ora il suo ritorno in Suits LA promette di rendere le cose ancora più intriganti.

La trama e il cast di Suits LA

Suits LA è un altro capitolo ambientato nello stesso universo di Suits. La serie segue Ted Black, interpretato da Stephen Amell, un ex procuratore federale di New York che ha deciso di reinventarsi come avvocato per i più potenti clienti di Los Angeles. Ted, insieme al suo vecchio amico d'infanzia Stuart Lane (Josh McDermitt), ha fondato uno studio legale che si occupa principalmente di diritto penale e dell'intrattenimento. Tuttavia, lo studio attraversa una crisi e Ted si trova costretto a fare un passo indietro rispetto ai suoi principi per salvare l'azienda.

Nuove facce e personaggi già noti

Il resto del cast comprende Lex Scott Davis), Josh McDermitt, Bryan Greenberg, Troy Winbush, Rachelle Goulding, Azita Ghanizada, Maggie Grace e Alice Lee. Nonostante sia ambientato in un nuovo scenario, Suits LA riesce a mantenere il legame con il mondo di Suits grazie alla presenza di alcuni volti familiari. Aaron Korsh, l'ideatore di Suits, aveva già rivelato che avremmo visto alcuni personaggi di ritorno, e la presenza di David Costabile è solo la conferma che il mondo di Suits non è così lontano da quello di Suits LA. Korsh ha inoltre dichiarato che l'intento è quello di integrare i vecchi personaggi in modo organico, senza trasformare la serie in una "parata di vecchi volti". L'obiettivo è mantenere la freschezza della nuova narrazione, pur onorando le radici della serie originale.