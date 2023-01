Suits: Il principe Harry si è pentito di aver visto alcune scene hot con protagonista Meghan Markle

News Serie TV

Nel suo controverso nuovo libro, il Duca di Sussex ammette di aver cercato online alcune scene di sesso girate nella serie Suits da quella che sarebbe poi diventata sua moglie: "È stato un errore".

Tra le tante rivelazioni fatte dal principe Harry nel suo nuovo libro Spare - Il minore (in uscita domani 10 gennaio), ce ne è una - piuttosto piccante - che farà sorridere i fan della serie tv Suits, il legal drama dove recitava Meghan Markle, ora moglie del secondogenito di re Carlo. Il principe Harry ha infatti rivelato di essersi pentito di aver cercato online alcune scene di sesso girate dalla moglie nella serie che le ha regalato il successo. "È stato un errore. Ci vorrebbe una terapia con elettroshock per togliermi quelle immagini dalla testa", scrive il duca di Sussex nel suo libro (secondo Page Six, che è entrata in possesso di un estratto del volume in anteprima).

Spare: La rivelazione del principe Harry sulle scene di sesso di Meghan Markle

In Spare il duca di Sussex ricorda di aver visto una scena ad alto tasso erotico di Suits che vedeva protagonisti Meghan Markle e la sua co-star Patrick J. Adams, una decisione di cui si è subito pentito. "Avevo visto questa scena con lei e il suo collega che ci davano dentro in una specie di ufficio o sala conferenze", scrive Harry aggiungendo: "Non era necessario che vedessi certe cose". L'ex membro della famiglia reale inglese non rivela quale sia esattamente la scena a cui fa riferimento, ma la sua descrizione ci porta a credere che si tratti dell'incontro molto hot tra Rachel (Markle) e Mike (Adams) avvenuto dell'episodio 16 della seconda stagione di Suits. Ve la riportiamo qui sotto.

William e Kate fan di Suits

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Il principe Harry svela anche che suo fratello William e la moglie di lui, Kate, sarebbero stati dei grandi fan di Suits ("erano spettatori abituali, anzi religiosi, di Suits" scrive); e che, proprio perché erano a conoscenza di questa e di altre scene hot con protagonista Markle, la prima reazione di William alla notizia della frequentazione tra il fratello e l'attrice americana sarebbe stata particolarmente sorpresa ("sono rimasti a bocca aperta"). "Per tanto tempo ho pensato che Willy e Kate non avrebbero dato il benvenuto a Meg in famiglia, ma a un certo punto dovevo preoccuparmi che invece la perseguitassero per un autografo", ironizza il principe.

Il successo della docuserie Harry & Meghan

Intanto la docuserie Netflix Harry & Meghan, in cui i duchi di Sussex raccontano la loro storia da un punto di vista personale, è stata un grande successo. Secondo Nielsen, nella settimana d'uscita avrebbe accumulato quasi 1,3 miliardi di minuti di visione piazzandosi al terzo posto dei contenuti più visti in streaming negli Stati Uniti dal 5 al 12 dicembre. Nielsen fa sapere che il pubblico che l'ha seguita è molto simile a quello interessato alla serie The Crown, ma leggermente più giovane e formato da più donne.