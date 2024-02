Suits, Harvey e Mike potrebbero apparire nello spin-off: Ecco chi lo ha detto

News Serie TV

Ambientata nello stesso universo della serie originale, Suits L.A. ruoterà attorno a un nuovo gruppo di avvocati.

Gabriel Macht e Patrick J. Adams potrebbero tornare a vestire gli eleganti panni di Harvey Specter e Mike Ross, gli amatissimi personaggi da loro interpretati in Suits. In realtà lo hanno già fatto, più o meno, nello spot di una compagnia telefonica andato in onda domenica sera durante il Super Bowl (potete vederlo qui in basso), ma sembra che il sorprendente successo riscosso di recente dal legal drama sulle piattaforme streaming, quattro anni dopo la sua conclusione, possa farlo succedere davvero nello spin-off ambientato a Los Angeles a cui quella rinnovata popolarità ha dato la spinta decisiva.

Suits: Gabriel Macht e Patrick J. Adams appariranno nello spin-off?

The Hollywood Reporter, che ha incontrato i due attori sul set dello spot, ha chiesto loro un parere sul successo di Suits su Peacock e Netflix - la scorsa estate il titolo più visto in streaming negli Stati Uniti per 12 settimane consecutive, un record - e se c'è una possibilità di rivederli nei panni di Harvey e Mike nello spin-off Suits L.A. di cui NBC ha ordinato la produzione dell'episodio pilota due settimane fa. "C'è semplicemente un'intera nuova generazione di persone interessata alla serie", ha spiegato Adams. "L'ho sperimentato io stesso, andando in giro per il mondo e vedendo che ora i sedicenni, i diciassettenni e i diciottenni apprezzano la serie. Vederla trovare una nuova generazione di spettatori è l'esperienza più folle".

Scritta dall'ideatore della serie originale Aaron Korsh, Suits: L.A. introdurrà al pubblico un personaggio tutto nuovo, Ted Black, descritto come un ex procuratore federale di New York che si è reinventato rappresentando i clienti più potenti di Los Angeles. Ma il suo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, Ted deve abbracciare un ruolo che ha sempre disprezzato per tutta la sua carriera. Anche se lo spin-off si concentrerà su un nuovo gruppo di avvocati - Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali -, Macht e Adams hanno detto che non è impossibile che i veterani dell'originale appaiano nella nuova.

"Voglio dire, penso che sia ambientata in un mondo in cui alcuni personaggi potrebbero in effetti tornare", ha condiviso Macht. "Si chiama Suits-verse", ha scherzato Adams. Tuttavia, i due hanno chiarito che nulla è stato ancora chiesto loro e che, nella peggiore delle ipotesi, si limiteranno a dare consigli ai nuovi membri del cast. Come "indossare scarpe comode", ha scherzato Adams, oppure trovare un modo per scaricare i dialoghi "su un piccolo chip e ficcarselo in testa, affinché possano dire quelle parole ogni giorno", ha aggiunto Macht. Al che Adams ha risposto: "Non ho avuto problemi con quello, quindi non so di cosa tu stia parlando". E poi, tornando serio: "È una maratona, non uno sprint, e vi divertirete perché Aaron è un grande scrittore e sono brave persone con cui fare una serie".