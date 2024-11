Suits: Gabriel Macht sarà di nuovo Harvey Specter nello spin-off!

News Serie TV

L'attore apparirà in un arco di episodi della nuova serie Suits: L.A.

Se attendevate un motivo in più per interessarvi concretamente a Suits: L.A. ora ce l'avete: Gabriel Macht riprenderà il ruolo di Harvey Specter in un arco di episodi dello spin-off. Lo ha confermato lo stesso attore - protagonista del legal drama di successo Suits per nove le stagioni - attraverso un video condiviso su Instagram.

La trama di Suits: L.A. e il ritorno di Gabriel Macht

Scritta dall'ideatore di Suits Aaron Korsh, Suits: L.A. è ambientata nello stesso mondo della serie originale ma racconta una storia diversa con personaggi diversi. La star di Arrow Stephen Amell interpreta Ted Black, un ex procuratore federale di New York descritto come una carismatica forza della natura che mette i propri bisogni al di sopra degli altri. Quindici anni fa, Ted ha unito le forze con il suo vecchio amico d'infanzia, Stuart Lane (Josh McDermitt, The Walking Dead), per fondare uno studio legale a Los Angeles specializzato in diritto penale e diritto dell'intrattenimento. Ted ha rappresentato i clienti più potenti di L.A., ma ora il suo studio sta attraversando un momento di crisi e, per sopravvivere, deve abbracciare un ruolo che ha ricoperto con disprezzo per tutta la sua carriera.

Ted è circondato da uno straordinario gruppo di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà sia verso di lui che verso i colleghi mentre non possono fare a meno di mescolare le loro vite private e professionali. Tutto questo accade mentre si svelano lentamente eventi accaduti anni fa che hanno portato Ted a lasciarsi alle spalle ogni cosa e tutti coloro che amava.

Secondo Deadline, Macht apparirà in tre episodi. All'inizio dell'anno, commentando le prime notizie su Suits: L.A., l'attore non aveva escluso la possibilità di un suo coinvolgimento: "Voglio dire, penso che sia ambientata in un mondo in cui alcuni personaggi potrebbero in effetti tornare", aveva detto. Lo stesso aveva messo in chiaro qualche tempo prima l'ex co-star Patrick J. Adams (interprete di Mike Ross): "Se ricevo una telefonata, sono pronto a indossare di nuovo il completo".

Il cast di Suits: L.A., in onda negli Stati Uniti su NBC dal 23 febbraio, include anche Lex Scott Davis (The L Word: Generation Q) nel ruolo di Erica Rollins, un astro nascente dello studio Black Lane Law, e Bryan Greenberg (One Tree Hill) in quello di Rick Dodsen, il protetto di Ted, in lizza per una promozione e per questo determinato a stare un passo avanti rispetto alla sua rivale Erica Rollins.