Suits: Emergono nuovi dettagli dello spin-off ambientato a Los Angeles

La nuova serie sarà ambientata nello "stesso lasso di tempo" di Suits. Ecco le ultime rivelazioni.

Mentre Suits continua a essere una delle serie tv più viste in streaming negli Stati Uniti, il suo ideatore Aaron Korsh e lo studio di produzione Universal Content Productions si stanno dando da fare per espanderne l'universo con un nuovo spin-off, così da cavalcare meglio l'onda di questo sorprendente rinnovato successo. Nuovi dettagli del progetto sono emersi da un intervento della presidente di UCP Beatrice Springborn a un evento di settore nel Regno Unito. Ecco cos'ha detto.

Suits: I nuovi dettagli dello spin-off ambientato a Los Angeles

Lo scorso mese, quando si è diffusa la notizia dello sviluppo di una nuova serie ambientata nel mondo di Suits, conclusasi nel 2019 dopo nove stagioni, tutto ciò che era trapelato si riduceva a questo: un drama con episodi da un'ora incentrato su un nuovo gruppo di personaggi in una nuova location, Los Angeles. Come riporta Variety, Springborn ha assicurato che i fan troveranno una certa coerenza tra la serie principale e lo spin-off ambientato a Los Angeles, affermando inoltre che quest'ultimo si animerà nello "stesso lasso di tempo" di Suits.

La nuova serie "avrà la stessa energia e personaggi attraenti come nell'originale. Ci stiamo lavorando proprio ora. È così divertente e allegra". Sebbene non abbia reso noto alcun titolo, la presidente si è spesso riferita al progetto come Suits L.A. e ha aggiunto che lo stesso sta esercitando un enorme fascino, spiegando che "molti servizi streaming sono alla ricerca di serie da acquisire, cose che sembrino facili da guardare". E poiché Suits sta avendo un successo "incredibilmente enorme su Netflix", uno spin-off che offra al pubblico storie nuove è sulla buona strada per fare altrettanto bene.

Fascino dei protagonisti a parte, derivante dal loro bell'aspetto e dai loro bei vestiti, Springborn ha riconosciuto che questo non potrà bastare per rendere lo show in arrivo interessante. "Non puoi avere una serie che abbia successo solo con quello", ha detto. "Deve avere una grande narrazione e fare un ottimo lavoro sui personaggi. Perciò, come si fa a realizzare qualcosa che possa durare, avere quella lucentezza ed essere la serie in continuità che tutti desiderano? Questo show è la risposta a queste domande".