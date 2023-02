Succession si concluderà con la stagione 4

News Serie TV

Lo rivela l'ideatore Jesse Armstrong in un'intervista: "Non avrei mai pensato che potesse andare avanti per sempre".

Siamo già vicinissimi all'ultimo atto della guerra per il potere della famiglia Roy. O, per essere ancora più drammatici, alla fine di Succession. Jesse Armstrong, l'ideatore della pluripremiata serie drammatica di HBO, ha rivelato al The New Yorker che l'imminente quarta stagione sarà l'ultima.

Succession chiude dopo 4 stagioni: Le parole di Jesse Armstrong

"Sai, c'è una promessa nel titolo di Succession", ha detto Armstrong durante un'intervista fiume intitolata La fine di Succession è vicina. "Non avrei mai pensato che potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata un po' presente nella mia testa. Dalla seconda stagione, ho provato a capire se fosse la prossima, o quella dopo, o quella dopo ancora". Ricorda di aver incontrato il suo team di sceneggiatori prima della stagione 4, "e ho detto tipo: 'Sentite, penso che forse dovrebbe essere così. Ma cosa ne pensate?'. E abbiamo immaginato vari scenari: potremmo fare un paio di stagioni brevi, o altre due stagioni. Oppure potremmo andare avanti per anni e trasformare la serie in qualcosa di piuttosto diverso, ed essere una sorta di show divertente che va a ruota libera, in cui ci sarebbero settimane buone e settimane pessime. Oppure potremmo fare qualcosa di più muscolare e finito, e uscirne forti. E questa è stata sicuramente la mia preferenza".

Armstrong ha aggiunto che, una volta deciso di concludere la serie, non ha voluto aspettare fino a dopo la messa in onda dell'ultima stagione per rivelarlo. "Nella serie non siamo soliti nascondere molto le cose. Sento una responsabilità verso il pubblico e personalmente non mi piacerebbe trovarmi a pensare 'Oh, è successo, ragazzi. Quella era la fine'. Non mi piacerebbe in una serie. Penso che mi piacerebbe sapere che sta per finire".

Succession è stata premiata due volte agli Emmy come miglior serie drammatica, una delle quali all'ultima edizione. La serie ha vinto il premio altre 11 volte, anche per le sceneggiature di Armstrong e per l'interpretazione del co-protagonista Jeremy Strong, mentre le nomination sono state complessivamente ben 48. La quarta e ultima stagione è attesa su HBO dal 26 marzo e in Italia sarà proposta da Sky Atlantic e in streaming da NOW ogni lunedì a partire dal 3 aprile.