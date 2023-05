Succession: Il trailer dell'episodio finale anticipa la resa dei conti tra i fratelli Roy

News Serie TV

Il gran finale del premiatissimo drama arriverà in Italia, in contemporanea con HBO, su Sky e NOW il 29 maggio.

La stagione finale di Succession è un giro gratis sulle montagne russe. Fino alla fine non sapremo quale dei fratelli Roy avrà la meglio sugli altri uscendone vincitore. Il trailer ufficiale dell'ultimo episodio, diffuso da HBO, anticipa la resa dei conti per il controllo della società Waystar tra i fratelli Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) e Shiv (Sarah Snook). L'appuntamento con il gran finale di una delle serie più premiate di sempre è per lunedì 29 maggio su Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti in versione originale sottotitolata.

Succession: Prepariamoci per il gran finale

Il penultimo episodio si è concluso con Kendall e Roman che si preparano ad affrontare Shiv - che intanto si è schierata con il CEO di GoJo Lukas Matsson - in una riunione del consiglio di amministrazione di Waystar per decidere il destino dell'accordo con GoJo. La vendita epocale della Waystar Royco al visionario del tech Matsson si avvicina e i membri della famiglia Roy si preparano a una lotta per il potere ancora più accesa. Nel trailer vediamo Shiv furiosa e preoccupata mentre si appresta a partecipare a una riunione che cambierà per sempre le sorti dell'azienda. Anche Kendall e Roman sembrano essere in disaccordo nel finale visto che Roman dice: "Papà ha detto che sarei stato io" e Kendall ribatte: "Se vogliamo mantenere questa società per noi, dobbiamo andare in battaglia con la nostra versione del futuro... con un re", facendo intendere di candidarsi lui al "trono".

Le promesse del creatore Jesse Armstrong

Intitolato With Open Eyes, il finale di Succession sarà lungo quanto un film, circa 90 minuti. Tuttavia non dovrebbe deludere le aspettative e le storyline di tutti i personaggi dovrebber giungere a una conclusione soddisfacente, come promesso dal creatore Jesse Armstrong. Succession è stata premiata due volte agli Emmy come miglior serie drammatica, una delle quali all'ultima edizione. La serie ha vinto il premio altre 11 volte, anche per le sceneggiature di Armstrong e per l'interpretazione del co-protagonista Jeremy Strong, mentre le nomination sono state complessivamente ben 48. Con interpreti e sceneggiatura di altissimo livello, la quarta stagione si candida già a fare incetta di nomination e statuette anche alla prossima edizione dei premi più importanti della tv.