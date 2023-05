Succession continuerà con uno spin-off? Risponde HBO

News Serie TV

Il capo dei contenuti drammatici di HBO Francesca Orsi parla della possibilità di una nuova serie ambientata nell'universo di Succession: "Mai dire mai".

Come accade sempre quando termina una serie tv premiata e di successo, anche nel caso di Succession è lecito chiedersi se ci sarà uno spin-off. La saga familiare dei Roy - appena terminata con l'ultimo episodio della quarta stagione già disponibile in versione sottotitolata su Sky e in streaming su NOW - presenterebbe numerosi spunti per ampliare le storie dei personaggi. Sembra, tuttavia, che HBO non abbia intenzione di espandere l'universo della serie. Almeno per ora. Lo ha detto chiaramente il capo dei contenuti drammatici di HBO Francesca Orsi parlando con Deadline.

Succession: Arriverà mai uno spin-off?

"So che si è parlato di spin-off, ma no, non è previsto", ha detto Francesca Orsi infrangendo così le speranze di chi sperava di vedere la saga di Roy continuare oltre. Pur non escludendo categoricamente questa possibilità, la dirigente HBO ha detto che è più probabile che il creatore di Succession Jesse Armstrong si concentri su una nuova serie:

"Mai dire mai, ma basandomi sul mio istinto e su una serie di conversazioni sull'evoluzione di Succession e di questi personaggi, direi che in questa fase non c'è alcuna intenzione di fare uno spin-off su un personaggio. Se Jesse dovesse fare di nuovo una serie, penso che sarà del tutto originale. Non ne sono sicura, ma sarà un nuovo show, un'idea completamente nuova."

Le parole dell'ideatore Jesse Armstrong

Quando lo scorso febbraio ha annunciato che la quarta stagione di Succession sarebbe stata l'ultima, Jesse Armstrong ha però anche lanciato un amo accennando alla possibilità di espandere l'universo della serie:

"Penso che la storia che stavamo raccontando sia completa. Questa stagione è abbastanza forte da esaurire tutte le nostre riserve di interesse, e penso che ci sia del dolore in tutti i personaggi che è davvero forte. Ma la sensazione che potrebbe esserci qualcos'altro in un mondo vicino, o personaggi alleati, o alcuni degli stessi personaggi, anche questa è forte. Ho sentito che era arrivata la fine, ma quando ho parlato con alcuni dei miei collaboratori ci siamo chiesti 'forse c'è un'altra parte di questo mondo in cui potremmo tornare, se ci fosse la possibilità? Forse c'è qualcos'altro che potrebbe essere fatto, sfruttando quanto c'è di buono fatto finora?'".

Allo stesso modo, anche l'attrice di Succession J. Smith-Cameron aveva detto a Entertainment Weekly che la serie, secondo il suo punto di vista, sarebbe potuta andare avanti "per anni":

"Probabilmente è giusto che la quarta sia l'ultima stagione. Ma per i personaggi e tutti gli altri temi dello show - che sono davvero ricchi di contenuto - sento che la serie potrebbe continuare per anni, perché c'è molto materiale. Ma noi attori ce ne restiamo in disparte e diciamo solo 'ok, beh ciao, ciao a tutti'. È triste".