Succession 4, su Sky e NOW la stagione finale: Non sarà un addio in punta di piedi, ma in scivolata su una pista nera

La pluripremiata serie drammatica torna in Italia su Sky e in streaming su NOW il 3 aprile.

Tenetevi pronti: i Roy stanno per tornare, e sarà l'ultima volta. La quarta e conclusiva stagione della miglior serie drammatica in tv da cinque anni a questa parte, Succession, vincitrice tra gli altri di 13 Emmy, andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming su NOW, in contemporanea con l'americana HBO, da lunedì 3 aprile (con la versione originale sottotitolata, seguita il 10 aprile dalla versione doppiata in italiano). Come in ogni finale che si rispetti, soprattutto quando ci sono interessi contrapposti in gioco, sarà il momento della resa dei conti. La guerra familiare tra Logan Roy e i suoi quattro figli entrerà nel vivo mentre la vendita della sua media company promette di sguinzagliare angosce e altri contrasti. Interrogativi su come la vita di ciascuno cambierà, su quale diventerà il proprio peso culturale e politico e sugli equilibri di potere dentro e fuori dalla famiglia.

Succession 4: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella stagione finale

Alla fine del ciclo precedente, avevamo lasciato Kendall Roy in un luogo molto oscuro, sconvolto dal senso di colpa per il suo coinvolgimento in una morte accidentale e intento ad affrontare l'obsolescenza professionale per gentile concessione del padre Logan, che complottava per vendere la società di famiglia, la Waystar Royco, a un visionario delle tecnologie. "Lo abbiamo lasciato a terra in questo parcheggio sterrato in Italia, in un momento di terribile resa dei conti personale e devastazione. Torniamo da lui non molto tempo dopo, ma abbastanza per lui per rimettersi in sesto", ha anticipato l'interprete di Kendall Jeremy Strong a Entertainment Weekly. Lo ritroviamo a Los Angeles, mentre addenta semi di girasole, guida una Porsche Taycan e si sente abbastanza bene. "Kendall è sempre stato su un percorso piuttosto individuale e individualistico in termini di ricerca della corona. Penso che ora abbia bisogno di suo fratello e di sua sorella [Roman e Siobhan], di appoggiarsi a loro. Hanno unito le forze per iniziare questa impresa chiamata Hundred. Gli ha dato un nuovo scopo. Ha bisogno di qualcosa, dice loro, per riempire - sai, dopo l'uso di droghe - quel vuoto in lui che chiede di essere riempito da qualcosa".

In effetti, il tradimento della scorsa stagione da parte del padre sembra aver unito i litigiosi fratelli Roy. Almeno per un po'. "Vi voglio bene, ma non siete persone serie" è l'atteggiamento del personaggio di Brian Cox nella stagione finale. Almeno per un po'. Questi ultimi 10 episodi hanno tutto quello che ci si aspetta da una serie come Succession e da una serie che si intitola Succession. "Una volta che abbiamo deciso [che la quarta sarebbe stata l'ultima stagione], la sfida più grande... è stata provare a far sembrare le cose autentiche e soddisfacenti" ha detto l'ideatore Jesse Armstrong a Deadline, spiegando che la sua decisione di concludere la storia deriva dal pensiero che qualcosa di più "non andava bene". E ha aggiunto: "Non tutte le storie vanno allo stesso ritmo". Parlando con EW di come è stato girare il finale della serie, Strong ha detto: "Sicuramente, c'era la consapevolezza che fosse così, ma in un certo senso non c'era spazio. Non puoi sia dire addio a una serie tv sia fare quello che devi fare allo stesso tempo - o almeno non posso io. Dirò che il finale, il culmine di tutto, è stato come una pista nera da cui scendere. È ciò che desideri come attore, perciò è stato incredibilmente appagante".