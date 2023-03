Succession 4: I Roy si preparano a una battaglia senza precedenti nel trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

L'ultimo capitolo dell'acclamato drama HBO arriva a partire dal 3 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Sky e NOW hanno diffuso il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di Succession, la plurepremiata serie HBO creata da Jesse Armstrong che ha raccontato le avvincenti dinamiche di potere familiari della famiglia Roy. La stagione finale, composta da dieci nuovi episodi, andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 aprile, con un nuovo episodio ogni lunedì.

Succession 4: La trama e le anticipazioni dell'ultima stagione

Nella quarta stagione di Succession entra nel vivo la guerra familiare tra Logan Roy (Brian Cox) e i suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). La vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Succession chiude dopo 4 stagioni: Le parole del creatore

Solo pochi giorni fa l'ideatore di Succession, Jesse Armstrong, ha rivelato che la serie chiuderà proprio con la stagione 4. "Non avrei mai pensato che potesse andare avanti per sempre. La fine è sempre stata un po' presente nella mia testa. Dalla seconda stagione, ho provato a capire se fosse la prossima, o quella dopo, o quella dopo ancora", ha detto Armstrong al The New Yorker. Lo sceneggiatore ha dichiarato anche di aver preferito chiudere quando lo show è ancora forte e di aver condiviso ora la notizia con i fan per franchezza.

I premi di Succession

Succession è stata premiata due volte agli Emmy come miglior serie drammatica, una delle quali all'ultima edizione. La serie ha vinto in totale 13 Emmy, anche per le sceneggiature di Armstrong e per l'interpretazione del co-protagonista Jeremy Strong, mentre le nomination sono state complessivamente ben 48.