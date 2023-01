Succession 4 ad aprile su Sky e in streaming su NOW: Il nuovo teaser trailer

News Serie TV

La quarta stagione dell'acclamata serie HBO creata da Jesse Armstrong arriva in contemporanea con gli Stati Uniti.

Intromettersi negli affari di famiglia di qualcuno non è mai stato così soddisfacente come farlo con quelli dei Roy. L'attesa è finita: Sky ha annunciato che la quarta stagione di Succession, composta da 10 nuovi episodi, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 3 aprile, con un nuovo episodio ogni lunedì e a distanza di una sola settimana dalla messa in onda americana. Per l'occasione, è stato diffuso anche un nuovo teaser trailer nel quale vediamo la guerra tra il magnate dei media Logan Roy (Brian Cox) e i suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck) entrare nel vivo.

Succession 4: Le anticipazioni

Nella quarta stagione di Succession la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Dove eravamo rimasti?

La stagione 3, conclusasi in madrepatria a dicembre 2021, ha assicurato a Succession tre Emmy alla scorsa edizione dei premi più importanti della tv americana: quello per la migliore serie drammatica, la migliore sceneggiatura e quello per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica vinto da Matthew Macfadyen (Tom). L'ultima volta avevamo lasciato i fratelli Roy Kendall, Shiv e Roman che avevano unito le forze per impedire al padre Logan di vendere la Waystar a Lukas Matsson. Ma Logan li aveva superati in astuzia, convincendo la madre a firmare l'accordo e assicurandosi un enorme compenso mentre tagliava fuori del tutto i suoi figli ingrati. A quanto pare, aveva avuto anche l'aiuto del marito di Shiv, Tom, che ha avvertito Logan del tentativo di "colpo di stato" dei fratelli.