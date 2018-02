Su TIMvision la dark comedy Get Shorty, una clip in anteprima esclusiva

Novità in arrivo su TIMvision: da giovedì 22 febbraio il servizio di video in streaming propone in prima visione assoluta per l'Italia i primi 10 episodi di Get Shorty, dark comedy basata sul bestseller omonimo di Elmore Leonard, della quale ComingSoon.it Serie TV vi propone una clip in anteprima esclusiva, con Chris O'Dowd (Girls), Ray Romano (Tutti amano Raymond) e Sean Bridgers (Rectify) protagonisti.

La storia si concentra su Miles Daly (O'Dowd), un sicario che sceglie di lasciarsi il mondo criminale alle spalle e cambiare vita per il bene di sua figlia trasferendosi a Los Angeles. Qui prova a introdursi nel mondo dell'industria cinematografica mettendosi in affari con Rick Moreweather (Romano), un produttore caduto in rovina, e riciclando denaro dalla produzione dei film insieme col suo complice Louis (Bridges). Ma il passato da criminale e i suoi lati oscuri tornano a bussare alla porta di Miles quando la scelta della potenziale vittima ricade su uno sceneggiatore di Hollywood.

Già rinnovata per una seconda stagione che pochi giorni fa si è appreso coinvolgerà anche la veterana di Desperate Housewives Felicity Huffman nei panni di un'agente speciale di alto livello dell'FBI, Get Shorty è stata definita dall'autorevole Entertainment Weekly "uno dei pochi remake di film che non delude in alcun modo le aspettative dei fan", riferendosi all'adattamento del 1995 con con John Travolta. Il cast include anche Dean Norris (Breaking Bad) e Alan Wolf Arkin (premio Oscar per Little Miss Sunshine).