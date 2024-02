Streghe: La lite tra Shannen Doherty e Alyssa Milano continua 25 anni dopo, ecco le ultime accuse

News Serie TV

Botta e risposta infuocato tra Shannen Doherty e Alyssa Milano ospiti di due panel separati al MegaCon di Orlando. La prima ribadisce di essere stata licenziata da Streghe per colpa della seconda che si difende: "Non avevo questo potere".

Volano accuse incrociate tra Shannen Doherty e Alyssa Milano dopo che l'interprete di Prue in Streghe, in un recente episodio del suo podcast Let's Be Clear, ha accusato la ex collega di aver creato un ambiente di lavoro tossico sul set e di averla fatta licenziare dalla serie nel 2001. Le due attrici, nei giorni scorsi entrambe ospiti della convention MegaCon di Orlando in Florida, da palchi separati hanno puntato nuovamente il dito l'una contro l'altra.

Streghe: Shannen Doherty licenziata per colpa di Alyssa Milano? La replica dell'interprete di Phoebe

Alyssa Milano, interprete di Phoebe Halliwell in Streghe, ha rispedito al mittente le accuse che le sono state mosse da Doherty affermando: "Non avevo il potere di far licenziare nessuno". L'attrice ha parlato di un episodio "successo così tanto tempo fa che qualsiasi rivisitazione di questa storia da parte di qualcuno è revisionismo". Poi, sulle sue pagine social, si è spiegata meglio. "Non conosco un altro show che abbia avuto lo stesso successo di Streghe e in cui il cast parli ancora male dell'esperienza un quarto di secolo dopo. Per me sono 15 film e 13 programmi TV fa. È avvenuto 11 anni prima del mio matrimonio e 13 anni prima di avere il mio primo figlio. Questo è successo tanto tempo fa", ha scritto. Ha ricordato, poi, come sarebbero andate le cose secondo lei. "Tutto era documentato. C'erano un mediatore professionista (mi è stato detto che Holly e Shannen non avrebbero partecipato ad alcuna mediazione) e un produttore/babysitter sul set che sono stati entrambi chiamati per indagare su tutte le affermazioni. È stato quindi consigliato da questo mediatore, dopo aver raccolto le testimonianze del cast e della troupe, quali cambiamenti dovevano essere apportati per far andare avanti la serie. Lo studio, Aaron Spelling e la rete hanno deciso di proteggere il successo internazionale di Streghe. Non avevo il potere di far licenziare nessuno. Dopo l'addio di Shannen abbiamo avuto altre cinque stagioni di successo e sarò sempre grata per questo", ha continuato. Poi la conclusione: "Come sempre, auguro a Holly, Shannen e Rose pace e luce nei loro percorsi personali e professionali. Abbiamo tutte demoni più grandi contro cui combattere.

"Un vero trauma con cui convivo da tempo": La risposta di Shannen Doherty

Due giorni dopo, Doherty - impegnata da anni nella lotta contro il cancro, partito dal seno e ora arrivato alle ossa - ha deciso di replicare pubblicamente alle ultime dichiarazioni dell'ex collega intervenendo sul palco insieme alle ex co-star Holly Mary Combs e Rose McGowan. L'interprete di Prue ha semplicemente confermato quando detto in precedenza precisando, anzi, di essersi anche trattenuta dal rivelare gli aspetti più drammatici della vicenda nel tentativo di "salvare i fan dal crepacuore quanto più umanamente possibile". Sapendo che i fan le avrebbero chiesto cosa pensasse delle ultime affermazioni di Milano, Doherty ha concluso il panel leggendo una dichiarazione preparata. Questo il testo integrale:

"Abbiamo semplicemente detto la verità, perché la verità conta davvero. A questo punto della mia vita, con la mia diagnosi di salute, con la lotta contro una malattia terribile ogni giorno della mia vita, è incredibilmente importante per me che venga effettivamente detta la verità invece della narrativa che altri hanno diffuso in giro al posto mio. Lo abbiamo raccontato insieme. Abbiamo detto la nostra verità e restiamo fedeli alle nostre verità. Non c'è alcuna storia revisionista. Non c’è lancio di spazzole o di scarpe. Non c'è alcun ritardo. Non c'è nessun mediatore. Ricordo i fatti come se li stessi vivendo ancora adesso, e quello che dirò è che quello che qualcun altro potrebbe chiamare dramma è per me un vero trauma con cui convivo da moltissimo tempo. Solo in virtù della la mia battaglia contro il cancro ho deciso di affrontare questo trauma e di essere aperta e onesta al riguardo, in modo da poter effettivamente affrontare il fatto che un mezzo di sostentamento per me e per la mia famiglia mi è stato portato via perché qualcun altro voleva essere il numero uno sul foglio delle chiamate. Questa è la verità".

Rose McGowan ha concluso l'incontro con le ultime parole. "Dirò un'ultima cosa. Ti proteggiamo da molto tempo", ha detto rivolgendosi presumibilmente a Milano. "Ti abbiamo protetto il più possibile. Entrambe. Tutti noi. E c'è un grande comico di nome Katt Williams che ha un detto una cosa meravigliosa: 'I vincitori non lasciano che i perdenti riscrivano la storia'", ha aggiunto.