Stranger Things: Quante stagioni saranno in tutto?

Quando ci s'imbatte in qualcosa di molto bello, il primo sentimento che sopraggiunge l'istante dopo è la paura di perderlo. Come con Stranger Things, di cui si attende con impazienza l'arrivo della seconda stagione su Netflix il 31 ottobre, e nel frattempo ci si domanda quanto lunga sia la storia che i fratelli Ross e Matt Duffer hanno in mente prima dell'inevitabile addio.

Entertainment Weekly, che ha dedicato alla serie soprannaturale di successo la cover story del nuovo numero in edicola, lo ha chiesto ai due ideatori, i quali hanno risposto che al momento immaginano una Stranger Things lunga quattro o cinque stagioni, sebbene non siano esclusi cambiamenti negli anni a venire. "Tutto cambia man mano che andiamo avanti, quindi staremo a vedere", ha detto Ross. Matt ha aggiunto: "Voglio che abbia un finale che si possa chiamare tale. Non voglio che sia una di quelle serie che finiscono la benzina e si smarriscono perché c'è una perdita d'interesse. Vuoi che finisca quando sei al top".

Allo stesso modo del ciclo inaugurale, la seconda stagione darà la sensazione a chi sta dall'altra parte dello schermo di stare assistendo a un lungo film, o almeno questo è ciò cui puntano i Duffer. "Ci auguriamo che, arrivati alla fine della stagione 2, ci si senta pienamente soddisfatti e desiderosi di vederne ancora, ma con la sensazione che si sia arrivati a una conclusione. Anche se abbiamo gettato le basi per altre stagioni", ha detto Ross.