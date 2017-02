Stranger Things: Prima foto della stagione 2

Una volta tanto il pubblico delle serie tv attenderà un evento sportivo con la bava alla gola. Entertainment Weekly annuncia che domenica 5 febbraio, durante il 51° Super Bowl, FOX trasmetterà il primo teaser trailer della stagione 2 di Stranger Things, la serie fenomeno di Netflix il cui cast è stato premiato recentemente ai SAG Awards.

Un promo di cui il sito della rivista mostra un fotogramma in anteprima, lo stesso che vi riportiamo qui in basso, il quale ritrae Dustin (interpretato da Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) vestiti da Ghostbusters!

I nuovi nove episodi di Stranger Things, in streaming quest'anno, saranno ambientati nel 1984, un anno dopo gli eventi della prima stagione, e racconteranno la mitologia più grande dietro la scomparsa di Will Byers, rispondendo alle molte domande rimaste in sospeso. In una recente intervista, il produttore esecutivo Shawn Levy ha aggiunto: "Il Demogorgone è stato distrutto, ma non il male".