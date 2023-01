Stranger Things, Noah Schnapp fa coming out: "Sono più simile a Will di quanto pensassi"

News Serie TV

Con un video su TikTok, l'interprete di Will Byers ha detto di essere gay, proprio come il suo personaggio nella serie Netflix.

Un altro caso di vita che imita l'arte. E sappiamo che a Hollywood accade spesso. Noah Schnapp, l'interprete di Will Byers nella serie di successo di Netflix Stranger Things, ha fatto coming out dichiarandosi gay, con un video postato su TikTok. "Sono più simile a Will di quanto pensassi", ha scritto l'attore diciottenne facendo riferimento a quanto accaduto al suo personaggio che ha reso palesi il suo orientamento sessuale e il suo interesse verso l'amico Mike (Finn Wolfhard) nella quarta stagione della serie creata dai fratelli Duffer.

Stranger Things: Noah Schnapp fa sapere di essere gay

“Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo essermi nascosto, terrorizzato, per 18 anni loro hanno semplicemente detto: 'lo sappiamo'”. Così Noah Schnapp ha scelto di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale, facendo anche lipsync su un brano che recita: “You know what it never was? That serious. It was never that serious. Quite frankly, will never be that serious”.

Il coming out dell'attore, e quello di Will Byers

L’annuncio arriva dopo che la scorsa estate, nella quarta stagione di Stranger Things, il tema dell'allora ancora presunta omosessualità di Will era stato affrontato in modo più chiaro dando una risposte alle molte domande dei fan al riguardo. Negli episodi più recenti, gli sceneggiatori hanno reso palesi i sentimenti che Will prova verso il suo migliore amico, mostrando anche il suo timore di non essere accettato dagli amici e dalla famiglia. Nell'episodio 9, poi, era stato il fratello di Will, Jonathan (Charlie Heaton), a rassicurarlo in una delle scene più toccanti della serie dicendo: "Non dimenticare che sono qui. Ci sarò sempre. In ogni caso. Perché sei mio fratello, ti voglio bene e non c’è nulla al mondo, assolutamente nulla, che possa cambiarlo”.

Lo stesso Schnapp aveva parlato con Variety della svolta, non così inaspettata, del suo personaggio dicendo: "Nelle scorse stagioni erano stati disseminati diversi indizi. Nella quarta eccomi a interpretare questo personaggio che ama il suo migliore amico e fatica a capire se sarà accettato o no. Penso che il suo percorso sia stato costruito così bene. Perché è troppo facile rendere un personaggio improvvisamente gay, invece loro [i fratelli Duffer ndr.] stanno mettendo in scena un vero viaggio e una vera lotta, e lo stanno facendo benissimo".

Mentre la vita di Noah Schnapp è andata di pari passo con la finzione, attendiamo la quinta e ultima stagione di Stranger Things per vedere come si evolverà questo delicato percorso compiuto da Will Byers e se anche Will, proprio come Noah, deciderà di fare coming out in modo palese.