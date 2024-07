Stranger Things: La stagione finale avrà 8 episodi molto lunghi e le riprese dureranno ancora mesi

News Serie TV

L'attrice della serie Maya Hawke, interprete di Robin, ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori degli ultimi episodi: la lavorazione è complessa e il set non chiuderà i battenti prima della fine dell'anno.

La strada che porterà all'arrivo in streaming dell'ultima stagione di Stranger Things è ancora molto lunga e tortuosa. Maya Hawke, che nella serie interpreta Robin, ha condiviso un aggiornamento sullo stato dei lavori rivelando che le riprese, iniziate lo scorso gennaio, sono appena a metà. Ospite del podcast Podcrushed, l'attrice ha svelato anche che gli 8 episodi della stagione finale saranno molto lunghi ed elaborati. Motivo per cui la lavorazione è molto complessa.

Stranger Things 5: Maya Hawke ci aggiorna

Gli attori di Stranger Things saranno impegnati sul set almeno fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere Hawke che ha parlato degli 8 episodi in produzione dicendo: "Stiamo facendo praticamente 8 film". Quando il co-conduttore del podcast Penn Badgley le ha fatto notare che un anno di lavorazione è davvero lungo, l'interprete di Robin ha detto convinta: "Sì, lo è" e ha parlato del lungo processo che tiene impegnati gli showrunner della serie Matt e Ross Duffer. "Lavorano con un incredibile team di sceneggiatori e loro stessi sono molto coinvolti e si prendono molte responsabilità. Tengono molto alla qualità della scrittura che è sempre in aggiornamento, quindi ci vuole molto a scrivere ogni stagione e a girarla", ha aggiunto l'attrice.

La stagione finale sarà come un blockbuster hollywoodiano

Le dichiarazioni di Hawke sembrano cozzare con quanto avevano dichiarato gli stessi creatori di Stranger Things dopo l'uscita della quarta stagione che era stata particolarmente lunga. All'epoca i Duffer avevano detto che non si aspettavano una quinta stagione lunga quanto la quarta (che aveva episodi che hanno raggiunto gli 80 minuti e un finale della durata di ben 110 minuti). Adesso, però, lavorando potrebbero aver cambiato idea. Era stato il produttore e regista di Stranger Things Shawn Levy, qualche mese fa, a paragonare l'ultimo capitolo della serie soprannaturale di Netflix a una grande "narrazione cinematografica" che non avrà nulla da invidiare agli importanti blockbuster hollywoodiani che vediamo al cinema. "Non c'è modo di continuare la storia della quarta stagione e non espanderne la portata e la profondità, francamente", aveva detto il produttore a Total Film. "È una narrazione cinematografica importante, molto importante, che solo per caso chiamamiamo serie TV. Stranger Things 5 ​​è grande quanto tutti i film più grandi che vediamo", aveva aggiunto.