Stranger Things: La casa dei Byers è in vendita a un prezzo sbalorditivo

State pensando di trasferirvi negli Stati Uniti, magari in Georgia? Ecco un annuncio per voi, ma attenzione ai Demogorgoni.

Fan di Stranger Things, è arrivato il momento di fare un pensierino su un investimento serio. Anche il mercato immobiliare americano ha subito il fascino della serie di fantascienza visto che, da un sito di annunci americani, apprendiamo che è in vendita nientedimeno che casa Byers. Sì, proprio la villetta dell'immaginaria Hawkins dove nella serie hanno vissuto a lungo Joyce Byers (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton). Il prezzo vi sorprenderà: "solo" 300mila dollari.

Stranger Things: L'annuncio immobiliare della casa di Joyce, Will e Jonathan

Il sito EXP Realty ci fa sapere che la villetta in questione, situata a a Fayetteville in Georgia e costruita nel 1990, misura circa 170 metri quadri e fa parte di una proprietà che ingloba circa 2,4 ettari di terreno. Ha 3 camere da letto e due bagni ed è descritta come "stile ranch". Se il prezzo vi sembra conveniente forse è perché, come si legge nell'annuncio, il venditore specifica che la proprietà necessita di qualche intervento di ristrutturazione "ma con il proprietario giusto il potenziale ritorno sull'investimento potrebbe essere enorme!", ci viene detto. La casa viene presentata come il luogo perfetto per "un Airbnb, una casa da affittare o per abitarci, se qualcuno è disposto a trasferirsi".

"Da quando lo show è andato in onda, i fan hanno viaggiato in lungo e in largo, quasi ogni giorno, solo per passare e farsi una foto. Tanto che i proprietari hanno dovuto erigere una barricata nel vialetto e mettere i cartelli 'Proprietà privata' solo per impedire alle persone di sconfinare, quindi è inutile dire che la casa riceve un sacco di attenzioni", si legge ancora nell'annuncio che però si rivolge soltanto a persone realmente interessate e con un agente che può fare da intermediario. Seguono poi, nel dettaglio, tutte le scene Stranger Things in cui appare la casa (complimenti agli agenti immobiliari che le hanno scovate una per una, dalla prima stagione alla quarta) e l'annuncio si chiude con un simpatico invito: "Non date da mangiare al Demogorgone!".

Le case famose di cinema e tv in vendita

Negli anni sono state tante le case reali diventate famose grazie ai film o alle serie tv e vendute a prezzi esorbitanti (ben più dei 300mila dollari richiesti per la casa dei Byers). Giusto qualche esempio: la casa dove è stato girato il film The Conjuring è stata venduta per oltre un milione di dollari; La casa di Cuori senza età è stata messa in vendita nel 2020 al prezzo di quasi 3 milioni di dollari; mentre la casa originale di Nightmare - Dal profondo della notte è stata venduta per 3,2 milioni di dollari nel 2021. Vi ricordate poi l'iconica villetta di Mamma ho perso l'aereo? È stata venduta nel 2015 per 1,58 milioni di dollari. Voi fareste un investimento di questo tipo?