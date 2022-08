Stranger Things: Joseph Quinn incontra i Metallica e suona con loro Master of Puppets, il video

News Serie TV

L'interprete del metallaro Eddie Munson ha incontrato i musicisti nel backstage del festival Lollapalooza: ecco la sua reazione.

Solo pochi mesi fa erano davvero in pochi a conoscere Joseph Quinn, giovane attore britannico visto in pochi episodi di serie tv e con ruoli secondari in alcuni film e cortometraggi. Con l'arrivo di Stranger Things 4, tuttavia, i fan della serie si sono subito affezionati a lui e al suo personaggio Eddie Munson, metallaro doc a capo del club di D&D Hellfire Club. Indimenticabile, per molti, è stata la sua performance nel finale della quarta stagione quando ha suonato, sui tetti del Sottosopra, la canzone dei Metallica Master of Puppets. Oggi, dopo una serie di complimenti reciproci che aveva scambiato con i membri della band heavy metal nei mesi scorsi, l'attore ha potuto finalmente incontrare di persona i leggendari musicisti. Ma non solo: ha suonato con loro nel backstage del festival musicale Lollapalooza, a Chicago. Guardate qui sotto il video dello storico incontro pubblicato da Netflix.

🤘this is for Eddie 🤘

Joe Quinn met Eddie Munson's heroes: @Metallica! pic.twitter.com/y0oaSLpT6P — Netflix (@netflix) July 29, 2022

Stranger Things: Eddie/Joseph Quinn faccia a faccia con i Metallica

"Grazie mille per averci permesso di usare la traccia", ha detto Quinn ai Metallica durante il loro incontro. "Grazie per aver reso giustizia al brano", ha risposto il membro della band James Hetfield. In effetti, grazie a Stranger Things, il brano del 1986 Master of Puppets è tornato in classifica nella prestigiosa Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Hetfield, inoltre, ha detto di essere un grande fan della serie fin dalla prima stagione e di dover ringraziare Stranger Things perché gli ha permesso di legare con i suoi figli.

Il meglio, però, doveva ancora venire. Quinn è stato invitato nel backstage per una jam session improvvisata e ha dimostrato ai musicisti di aver davvero studiato gli accordi del brano in modo che la sua performance risultasse più veritiera possibile. Alla fine, il batterista Lars Ulrich ha scherzato: "Vorrei fare un annuncio e dire che i Metallica ora sono una band di cinque persone". Poi, come se le emozioni non fossero già forti, i musicisti hanno consegnato un regalo davvero speciale a Joseph Quinn: una chitarra personalizzata e con le loro firme identica a quella che Eddie suonava nella serie. E mentre i Metallica hanno elogiato i fratelli Duffer per come sono riusciti a incorporare la loro musica così magnificamente nella serie, Joseph Quinn ha dichiarato a Netflix Tudum: "Incredibile. L'opportunità di suonare Master of Puppets con la più iconica band metal di tutti i tempi non arriva spesso. Una storia che racconterò ai miei nipoti".

Foto: Netflix Tudum