Stranger Things è la serie più vista di sempre su Netflix

Oltre 60 milioni di visualizzazioni per la terza stagione.

Stranger Things continua a registrare numeri record su Netflix. Entrato nel suo trimestre probabilmente più difficile, a causa dell'arrivo di due piattaforme concorrenti molto competitive, Apple TV+ e Disney+, il servizio di video in streaming mette in chiaro di essere ancora il leader del mercato snocciolando nuovi, incredibili numeri.

Secondo un recente rapporto, la terza stagione della serie di fantascienza creata dai Fratelli Duffer ha generato circa 64 milioni di visualizzazioni, diventando la produzione originale più vista di sempre su Netflix. Ricordiamo che la piattaforma considera un episodio o un film "visualizzato" quando uno dei membri che fanno parte di un account ne ha visto almeno il 70%. Inoltre, questi sessanta e passa milioni di visualizzazioni si riferiscono alle sole prime quattro settimane di disponibilità della stagione, mentre un precedente rapporto stimava a 40,7 milioni il numero di account che ne avevano visto almeno un episodio durante i primi quattro giorni di disponibilità, mentre a 18,2 milioni quelli che avevano già completato la stagione.

Sebbene i numeri non possano essere verificati in modo indipendente, Nielsen conferma il successo della stagione 3 di Stranger Things, sostenendo che l'incremento rispetto al ciclo precedentemente, nei primi quattro giorni di disponibilità, è stato del 21%, numeri invidiabili a qualunque realtà televisiva. Che le storie di Hawkins siano una gallina dalle uova d'oro lo conferma inoltre il recente accordo multimilionario che Netflix ha raggiunto con Matt e Ross Duffer per la realizzazione di altre serie in esclusiva, in aggiunta ovviamente alla quarta stagione del loro show di successo.